Mais de 11 mil motoristas do CE têm CNH renovada; como funciona

Foto de apoio ilustrativo: política do Governo do Brasil para renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos bons condutores já rendeu 11.978 motoristas do Ceará à iniciativa até 14 de janeiro / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Nova política do Governo do Brasil para renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos bons condutores já beneficiou 11.978 motoristas do Ceará até a última quarta-feira, 14. Autoescolas do Ceará informam já operar com novas regras da CNH; ENTENDA



Cearenses tiveram o documento renovado sem a necessidade de deslocamento ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou pagamento de taxas, o que representa uma economia de R$ 11,4 milhões para a população do Estado.

Em vigor desde 9 de janeiro, benefício só é válido para pessoas que não cometeram infrações nos últimos 12 meses e estão inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Como funciona renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Conforme a Secretaria de Comunicação Social (Secom), a renovação automática ocorre diretamente na base nacional de dados e dispensa a etapa tradicional de comparecimento ao Detran. O documento atualizado consta no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível para aparelhos com Android e iOS, onde também passa a constar o selo de "Bom Condutor" como reconhecimento pelo comportamento responsável no trânsito. A renovação automática, no entanto, não se aplica a todos os condutores. Motoristas com 70 anos ou mais não têm direito ao benefício.

Já os condutores a partir dos 50 anos podem aproveitar uma única renovação automática da CNH quando o documento vencer, sem taxas ou exames. O benefício é pessoal e só pode ser usado uma vez. Também ficam fora da medida os condutores com prazo de validade da CNH reduzido por recomendação médica, em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento de saúde, assim como os motoristas com a CNH vencida há mais de 30 dias, conforme prevê a legislação de trânsito. Com cerca de 80 milhões de CNHs vigentes no Brasil, a expectativa do Governo é que mais de 10 milhões de motoristas possam ser ainda beneficiados pela renovação automática, ampliando o alcance da política segura de direção defensiva.