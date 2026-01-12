Rodovias no CE: PRF tem alta de quase 7% na identificação de mandados em aberto

Mandados de prisão em aberto foram identificados em rodovias que cortam o Ceará / Crédito: Divulgação/PRF

A identificação de mandados de prisão em aberto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) cresceu quase 7% durante fiscalizações feitas nas rodovias federais que cruzam o Ceará. Foram 49 foragidos da Justiça identificados e presos ao longo de todo o ano passado, contra 46 registros em 2024. O resultado, segundo a PRF, está ligado à integração entre os órgãos de segurança pública e reforço das ações de fiscalização e investimento em tecnologia.