Rodovias no CE: PRF tem alta de quase 7% na identificação de mandados em aberto

PRF tem aumento de quase 7% na identificação de mandados em aberto em rodovias do CEMaioria das prisões aconteceu durante abordagens de rotina nas rodovias. Entre os crimes identificados estão tráfico de drogas e violência contra a mulher
A identificação de mandados de prisão em aberto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) cresceu quase 7% durante fiscalizações feitas nas rodovias federais que cruzam o Ceará. Foram 49 foragidos da Justiça identificados e presos ao longo de todo o ano passado, contra 46 registros em 2024.
O resultado, segundo a PRF, está ligado à integração entre os órgãos de segurança pública e reforço das ações de fiscalização e investimento em tecnologia.
Leia Mais | Motorista morre após colidir com caminhão em trecho de rodovia em Sobral
Atualmente, os policiais rodoviários federais contam com acesso a bancos de dados integrados, por meio de dispositivos móveis, o que permite a verificação imediata da situação de condutores e passageiros abordados.
Conforme a PRE, a maioria das prisões teve início em abordagens rotineiras de trânsito nas rodovias. Durante as ações policiais, revelaram mandados de prisão em aberto de foragidos. Os suspeitos foram presos e encaminhados para o cumprimento das decisões judiciais.
Os mandados identificados incluem diferentes tipos de situações judiciais e tipos de crime, que incluem o descumprimento de obrigações, como o não pagamento de pensão alimentícia a casos de violências contra mulher.
Entre os casos de maior gravidade, estão tráfico de drogas, homicídios e envolvimento com organizações criminosas.
Leia mais