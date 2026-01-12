Rodovias no CE: PRF tem alta de quase 7% na identificação de mandados em aberto

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PRF tem aumento de quase 7% na identificação de mandados em aberto em rodovias do CE

Maioria das prisões aconteceu durante abordagens de rotina nas rodovias. Entre os crimes identificados estão tráfico de drogas e violência contra a mulher
Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre Repórter-trainee
A identificação de mandados de prisão em aberto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) cresceu quase 7% durante fiscalizações feitas nas rodovias federais que cruzam o Ceará. Foram 49 foragidos da Justiça identificados e presos ao longo de todo o ano passado, contra 46 registros em 2024.

O resultado, segundo a PRF, está ligado à integração entre os órgãos de segurança pública e reforço das ações de fiscalização e investimento em tecnologia.

Leia Mais | Motorista morre após colidir com caminhão em trecho de rodovia em Sobral

Atualmente, os policiais rodoviários federais contam com acesso a bancos de dados integrados, por meio de dispositivos móveis, o que permite a verificação imediata da situação de condutores e passageiros abordados.

Conforme a PRE, a maioria das prisões teve início em abordagens rotineiras de trânsito nas rodovias. Durante as ações policiais, revelaram mandados de prisão em aberto de foragidos. Os suspeitos foram presos e encaminhados para o cumprimento das decisões judiciais.

Os mandados identificados incluem diferentes tipos de situações judiciais e tipos de crime, que incluem o descumprimento de obrigações, como o não pagamento de pensão alimentícia a casos de violências contra mulher.

Entre os casos de maior gravidade, estão tráfico de drogas, homicídios e envolvimento com organizações criminosas.

