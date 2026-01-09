Terceirizados da UFC cobram pagamento de salário e benefícios

Trabalhadores terceirizados da Universidade Federal do Ceará (UFC) realizaram protesto contra atraso de salário e direitos nesta sexta-feira, 9, em Fortaleza e Sobral / Crédito: Reprodução/ Seeaconce

Trabalhadores terceirizados que prestam serviços nos três campi da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Fortaleza, e no campus de Sobral, realizaram protesto contra atraso de salário e direitos, como vale-refeição, vale-transporte e cesta básica, referentes ao mês de dezembro de 2025 na manhã desta sexta-feira, 9. Muros da sede do Fortaleza são pichados em protesto contra a SAF; VEJA



Empresas prestadoras são: LDS, Florart Paisagismo Ltda e Solução Serviços e Comércio e Construção. Após diálogo com a Superintendência de Infraestrutura da UFC (UFC Infra), a paralisação foi suspensa. A expectativa é de que ocorra regularização nos próximos dias.

Atraso no pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2025;

Atraso no pagamento do vale-alimentação e da cesta básica referentes ao mês de janeiro de 2026;

Necessidade de diálogo sobre o encerramento do contrato nº 019/2022. Já a empresa Florart Paisagismo Ltda., responsável pela prestação de serviços de jardinagem à UFC, é alvo de mediação pelos motivos a seguir: Atraso no pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2025;

Atraso no pagamento do vale-alimentação e da cesta básica referentes ao mês de janeiro de 2026;

Atraso no pagamento do vale-transporte referente ao mês de janeiro de 2026. A rede LDS Terceirização, prestadora de serviços de limpeza, passa pelas questões abaixo: Atraso no pagamento do salário, plano de saúde, vale-alimentação, vale-transporte e cesta básica;

Desconto de parcela de empréstimo do trabalhador sem repasse ao banco. Conforme a legislação trabalhista vigente, o pagamento do salário deve ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente. No entanto, mesmo após esse prazo legal, os trabalhadores não receberam.

"O Seeaconce repudia veementemente os atrasos salariais e no pagamento de direitos e seguirá acompanhando de perto a situação, cobrando providências imediatas e adotando todas as medidas cabíveis para garantir que as empresas cumpram suas obrigações legais e trabalhistas", ressalta Penha Mesquita, presidente do Seeaconce. UFC informa passar por limitações orçamentárias típicas de início de ano Em nota enviada ao O POVO, a UFC informa ter conhecimento de que algumas empresas que prestam serviços têm encontrado dificuldades para o cumprimento de suas obrigações, o que impactou o pagamento de salários e benefícios de colaboradores terceirizados. Segundo a Instituição, essa situação é agravada, pois a Universidade enfrenta limitações orçamentárias e financeiras de início do ano, devido a ajustes burocráticos necessários durante a transição entre os exercícios financeiros.