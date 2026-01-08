Obras da Estação Científica da UFC começam em fevereiro

A Universidade Federal do Ceará anunciou a previsão das obras da Estação Científica / Crédito: Divulgação/Labomar

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou a previsão das obras da Estação Científica em Jericoacoara, que devem iniciar em fevereiro. A construção começa após assinatura da ordem de serviço na quarta-feira, 14, durante evento gratuito no auditório do Polo de Convivência da Vila de Jericoacoara. O espaço para o novo equipamento, com área de 5.648 m², foi doado à UFC pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, a partir da Lei Municipal nº 876/2024. A infraestrutura incluirá gabinetes, laboratórios de pesquisa e o primeiro museu da cidade.

"É muito gratificante poder trabalhar em uma obra de grande relevância para a comunidade acadêmica e local. Implantar a primeira unidade universitária pública no município de Jijoca, expandindo a universidade e trazendo mais ainda a interiorização, é uma conquista de todos", afirma o superintendente de infraestrutura da UFC, Renato Guerreiro. A solenidade ainda prevê a inauguração do escritório da universidade, já construído na Vila de Jericoacoara. Na ocasião, estarão presentes o reitor da UFC, Custódio Almeida, pró-reitores da UFC, servidores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), representantes do setor empresarial e de órgãos públicos, além de membros da comunidade local. Estação Científica em Jericoacoara: construção prevê 1º museu do município

O primeiro museu de Jericoacoara, afirma o professor do Labomar e coordenador da implantação da unidade, Marcelo Soares, terá papel estratégico para a região.

“Permitirá exposições, atividades de pesquisa e o fortalecimento do turismo científico, cultural e ecológico. Será um espaço inédito e relevante tanto para turistas internacionais e nacionais quanto para a população local”, diz. As exposições previstas pelo Labomar estarão relacionadas à conservação dos oceanos, biodiversidade e riqueza geológica, com relatos sobre a história e arqueologia da localidade. O projeto já apresenta exposições em realidade virtual. A construção de um posto avançado da UFC na Vila de Jericoacoara, com recursos do CNPq, foi iniciada no segundo semestre de 2025. O local funcionará na sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em regime de compartilhamento.