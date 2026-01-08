Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Obras da Estação Científica da UFC começam em fevereiro

Obras da Estação Científica da UFC em Jericoacoara começam em fevereiro

A ordem de serviço para construção do equipamento está programada para quarta-feira, 14, durante evento gratuito e aberto ao público
A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou a previsão das obras da Estação Científica em Jericoacoara, que devem iniciar em fevereiro. A construção começa após assinatura da ordem de serviço na quarta-feira, 14, durante evento gratuito no auditório do Polo de Convivência da Vila de Jericoacoara.

O espaço para o novo equipamento, com área de 5.648 m², foi doado à UFC pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, a partir da Lei Municipal nº 876/2024. A infraestrutura incluirá gabinetes, laboratórios de pesquisa e o primeiro museu da cidade.

“É muito gratificante poder trabalhar em uma obra de grande relevância para a comunidade acadêmica e local. Implantar a primeira unidade universitária pública no município de Jijoca, expandindo a universidade e trazendo mais ainda a interiorização, é uma conquista de todos”, afirma o superintendente de infraestrutura da UFC, Renato Guerreiro.

A solenidade ainda prevê a inauguração do escritório da universidade, já construído na Vila de Jericoacoara. Na ocasião, estarão presentes o reitor da UFC, Custódio Almeida, pró-reitores da UFC, servidores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), representantes do setor empresarial e de órgãos públicos, além de membros da comunidade local.

Estação Científica em Jericoacoara: construção prevê 1º museu do município

O primeiro museu de Jericoacoara, afirma o professor do Labomar e coordenador da implantação da unidade, Marcelo Soares, terá papel estratégico para a região.

“Permitirá exposições, atividades de pesquisa e o fortalecimento do turismo científico, cultural e ecológico. Será um espaço inédito e relevante tanto para turistas internacionais e nacionais quanto para a população local”, diz.

As exposições previstas pelo Labomar estarão relacionadas à conservação dos oceanos, biodiversidade e riqueza geológica, com relatos sobre a história e arqueologia da localidade. O projeto já apresenta exposições em realidade virtual.

A construção de um posto avançado da UFC na Vila de Jericoacoara, com recursos do CNPq, foi iniciada no segundo semestre de 2025. O local funcionará na sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em regime de compartilhamento.

“Com uma estrutura no ICMBio, a UFC poderá contribuir para as demandas socioambientais do Parque Nacional de Jericoacoara, integrando pesquisa científica de excelência à gestão ambiental”, explica o professor visitante sênior do Labomar e um dos docentes envolvidos na instalação da unidade, Tommaso Giarrizzo.

