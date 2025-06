Bibliotecário da UFC é selecionado em programa nacional com projeto de preservação audiovisual

O interesse na preservação do patrimônio audiovisual surgiu em 2010, quando o bibliotecário trabalhou no arquivo de imagens da TV O POVO / Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal

O bibliotecário Francisco Edvander Pires Santos, de 37 anos, foi recentemente selecionado para participar do programa Catalisa ICT, do Sebrae Nacional — uma iniciativa que apoia projetos com potencial de se tornarem soluções para desafios sociais e econômicos. Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Edvander desenvolveu um estudo que visa preservar e facilitar o acesso online a conteúdos produzidos por universidades públicas no Brasil.

O desejo de trabalhar com produção audiovisual surgiu ainda na época do vestibular, em 2007, quando Edvander encontrou na Biblioteconomia a possibilidade de atuar nos Centros de Documentação das emissoras de televisão. "Eu não sabia como, mas naquela época tinha certeza que queria trabalhar com produção audiovisual — não no sentido de produzir e editar, mas de organizar e categorizar o acervo. Queria, de alguma forma, poder proporcionar o acesso àquela produção", relata. No início de 2010, Edvander ingressou como estagiário na biblioteca O POVO, indo em julho do mesmo ano para o arquivo de imagens da TV O POVO, onde depois se tornou gestor. Nesse período, ele pôde não só iniciar sua carreira, mas usar a experiência do trabalho como objeto de estudo. "Foi com essa experiência que consegui concluir meu TCC, no qual pude propor técnicas de organização e categorização de arquivos de imagens. Na realidade, essa experiência me ajudou em muitos outros trabalhos na graduação, mas transformá-la em objeto de estudo no TCC me fez perceber a amplitude e complexidade dos acervos audiovisuais", lembra.

Um repositório de livre acesso a produções audiovisuais Após outras experiências, ele ingressou em 2014 como bibliotecário na UFC, já sem planos de trabalhar com audiovisual. No entanto, pôde retomar o tema em sua pesquisa de mestrado, que ganhou um “escopo mais teórico e epistemológico”, sendo discutido na perspectiva da Ciência da Informação. Em sua pesquisa, Edvander apresentou parâmetros e orientações para a gestão de conteúdos audiovisuais gerados por instituições federais. O trabalho abordou um problema recorrente no Brasil: materiais como documentários, podcasts, videoaulas, vídeos institucionais, entre outros, ficam dispersos em mídias físicas, plataformas não oficiais ou arquivos pessoais. Essa fragmentação dificulta o acesso e, muitas vezes, leva à perda dos conteúdos.

“No decorrer da pesquisa eu pude diagnosticar várias categorias de produção audiovisual na UFC, as quais estavam espalhadas, gerando o que a gente chama de ‘massa documental’. Com isso, pude propor critérios e diretrizes de organização”, explica Santos. A partir da dissertação, surgiu a proposta de criação de um repositório de livre acesso, capaz de reunir todos esses materiais em uma plataforma digital. Para isso, foi inicialmente utilizado o software DSpace; com o avanço da pesquisa, passou-se a utilizar o Tainacan, uma tecnologia mais flexível e potente voltada à preservação digital. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento e usa a extenssão tainancan para gerenciar de forma mais flexível e autónoma a biblioteca virtual Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal