Penaforte registra maior temperatura do Ceará em 2025

Penaforte registra maior temperatura do Ceará em 2025Valores observados no Município, de aproximadamente 41ºC, entram para o ranking histórico das maiores temperaturas já observadas pela Funceme quanto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
A maior temperatura registrada no Ceará em 2025 foi de 41ºC, em Penaforte, a 545 km de Fortaleza. De acordo com a dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Município registrou 41,3ºC em 19 de outubro e 41,5ºC em 5 de novembro.
O recorde estadual é de Jaguaribe, com 41,9ºC em 31 de outubro de 2023. A Funceme destaca que Barro também integra o ranking de cidades do interior cearense com altas temperaturas.
Baixa umidade do ar, pouca nebulosidade e alta incidência de radiação solar favorecem as altas, que em 2025 teve ainda o fator agravante da presença de uma massa de ar seco sobre o Nordeste e pela circulação de alta pressão atmosférica.
“Esses fatores favorecem o aquecimento mais intenso da superfície e contribuem para registros de temperatura mais elevados”, explica em nota da Funceme o meteorologista Bruno Rodrigues.
Temperaturas mais altas no Ceará nos últimos sete dias
41.5 °C Penaforte
39.0 °C Missão Velha
38.9 °C Viçosa do Ceará
38.9 °C Varjota
38.8 °C Iguatu
