Em Fortaleza, 25 lares para idosos registram documentos vencidos ou irregulares

Foto de apoio ilustrativo. Também foram identificadas estruturas físicas precárias e falta de equipe técnica adequada para o cuidado com o público idoso Crédito: Thais Mesquita

Pelo menos 25 lares para idosos de Fortaleza apresentavam documentos vencidos, irregulares ou falta de certificação para as atividades. O cenário foi identificado após fiscalização do Ministério Público do Ceará (MPCE), no segundo semestre de 2023, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência de Fortaleza. Os dados foram divulgados ao O POVO nesta quinta-feira, 23.

Das 37 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) fiscalizadas, 25 registraram irregularidades, sendo 15 autuadas pelo órgão desde fevereiro para regularizar a situação a partir da assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Das 15 instituições com TAC, três assinaram o termo no mês de fevereiro, duas em março e dez em maio, com prazos entre 60 a 90 dias para os ajustes das irregularidades identificadas.

"A gente observa as irregularidades e chama as instituições para a Promotoria para firmar os acordos", explica o titular da Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência de Fortaleza, Alexandre Âlcantara. Confira cada instituição e prazos estabelecidos nos TACs: Fevereiro Toca de Assis Irmãs - 90 dias - Prazo: 27/6



Jeová Rafah - 90 dias - Prazo: 27/6



Coração de Mãe - 90 dias - Prazo: 27/6 Março

Casa São Vicente de Paulo - 60 dias - Prazo: 28/6



O Bom Pastor - 60 dias - Prazo: 27/6 Maio Toca de Assis Irmãos - 90 dias - Prazo: 24/9



Lar Sta Terezinha - 90 dias - Prazo: 12/9



Jeová Rafah Filial - 90 dias - Prazo: 24/9



Novo Renascer - 60 dias - Prazo: 31/7



Coração de Mãe Filial - 90 dias - Prazo: 24/9



Extensão do Lar - 90 dias - Prazo: 24/9



Lar de Idosos Vovó - 90 dias - Prazo: 24/9



Recanto Rei Davi - 90 dias - Prazo: 24/9



Vivencie Residencial Sênior - 90 dias - Prazo: 24/9



Residencial Maria Laura - 90 dias - Prazo: 26/9

Segundo o MPCE, o TAC tem força de título executivo extrajudicial. Em caso de descumprimento das cláusulas, a ILPI deverá encerrar as atividades. "Se assim não fizer, o MP pode ingressar com uma ação para interditar o equipamento", informou o órgão. Ainda conforme a fiscalização, dez instituições não tiveram a necessidade de realizar a assinatura do TAC e foram orientadas a se regularizar por outros meios, conforme o MPCE. Ainda dentre as instituições fiscalizadas, apenas 12 estavam regulares e com a documentação em dia. Entre as irregularidades identificadas, estavam, principalmente, a falta ou irregularidade de alvará de funcionamento, licença sanitária, certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros e a inscrição no Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. De acordo com o titular da Promotoria, Alexandre de Oliveira Alcântara, foi identificado que as estruturas físicas eram precárias e havia falta de equipe técnica adequada para o cuidado com o público idoso. “A estrutura física do imóvel, as condições de acessibilidade, arejamento, conforto e, por último, a equipe técnica, que se forma da seguinte forma: quanto maior o número de idosos e dos graus de dependência, isso requer uma equipe técnica melhor formada. Nós observamos essas três variáveis, documentos, estrutura física e equipe”, informa.

Ainda segundo Alexandre, foi realizada uma busca ativa, visto que alguns locais iniciam as atividades sem as documentações necessárias para o funcionamento e utilizam outros meios para não serem identificados ou fiscalizados. “As pessoas começam os empreendimentos sem buscar anteriormente as documentações legais. Algumas acabam não tendo uma identificação externa, que é obrigatório por lei, para não chamar atenção. Mas procuramos por redes sociais e recebemos informações sobre esses locais”, afirma o promotor. O POVO entrou em contato, nesta quinta-feira, 23, com as 25 instituições para saber como está o andamento das regularizações dos documentos, e também para saber qual foi o motivo das irregularidades.