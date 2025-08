Tesouro serrano: descubra os encantos da Serra da Ibiapaba

Encante-se com destinos que revelam o melhor do turismo serrano no Ceará. De pintura rupestre a trilhas e cachoeiras, Ibiapina e Croatá inauguram série de matérias sobre a Serra da Ibiapaba

O recanto de clima ameno, paisagens exuberantes e cultura singular era pouco conhecido até mesmo por quem nasceu no Ceará. Se o imaginário coletivo do Estado delineia um território ensolarado, da narrativa das secas ao turismo essencialmente praiano, a Ibiapaba desponta como um contraponto encantador , revelando uma nova faceta do turismo cearense.

Acompanhe, na sequência de matérias que integram o projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” , um passeio por nove municípios da Serra da Ibiapaba.

Com investimentos em divulgação, o trabalho dedicado de agentes de desenvolvimento turístico, o engajamento do setor empresarial e a acolhida calorosa da população, a região tem atraído um número cada vez maior de visitantes.

Rica em t urismo ecológico, gastronômico e arquitetônico , e com um turismo religioso ainda em desenvolvimento, a região é conhecida por seu clima mais ameno em comparação a outras áreas do Estado, com temperaturas médias de 18 °C e 19 °C, especialmente nas épocas mais frias do ano, favorecido também pela vegetação abundante, com maior ocorrência nos municípios com maior cobertura de mata nativa.

Os conteúdos são inspirados na Rota Mirantes da Ibiapaba , iniciativa coordenada pelo Escritório Regional do Sebrae Ceará em Tianguá. O projeto conecta cidades da serra em torno de uma proposta de turismo sustentável, colaborativo e inovador, valorizando as riquezas naturais, culturais e humanas da região.

Jericoacoara, inclusive, possui aeroporto com voos regulares , e o trajeto saindo da cidade até a serra leva aproximadamente 2h30 de carro. Está previsto ainda um novo aeroporto em Parnaíba (PI), com operação estimada para o segundo semestre, o que poderá fortalecer ainda mais o fluxo turístico da região.

Localizado na Serra da Ibiapaba, o município de Ibiapina possui uma rica diversidade cultural, um patrimônio arquitetônico preservado e belezas naturais que encantam moradores e visitantes. Diferente de cidades consideradas de “passagem” na serra, Ibiapina figura no Mapa do Turismo Brasileiro como município de apoio ao turista, oferecendo boas opções de hospedagem, alimentação e entretenimento.



A história de Ibiapina pode ser contada também por seus monumentos: construções centenárias como a Igreja de Santo Antônio da Pindoba (1907), a Igreja de São Pedro, padroeiro da cidade, o Mercado Público (1931), a Igreja de São Francisco, a Igreja de Nossa Senhora do Bom Parto e a Casa Paroquial compõem o patrimônio arquitetônico e religioso local.

Os festejos dedicados a São Pedro (junho) e São Francisco (setembro) atraem visitantes e mantêm vivas as tradições de fé e devoção da população.



Igreja Matriz de Ibiapina Crédito: Divulgação

Mas é na natureza que Ibiapina revela alguns dos seus maiores atrativos. Com trilhas, mirantes, bicas e cachoeiras espalhadas pela zona rural e arredores da sede, o município agrada tanto quem busca tranquilidade quanto aventura.



O mirante Ibiapina/Mucambo, com sua trilha e cachoeira a apenas 3 km da cidade, é um dos pontos mais visitados. Já o Buraco do Zeza, a cerca de 30 km da sede, é ideal para o turismo de aventura, reunindo trilhas e diversas cachoeiras em um cenário de mata preservada.



Outros pontos naturais bastante procurados são a Cachoeira da Ladeira, a Cachoeira do Galo, a Cachoeira de Curimatã, a Bica Pinguruta, além da Bica de Monte Belo.



Esses locais são frequentados diariamente por moradores e visitantes, e alguns deles já servem de palco para eventos durante o Carnaval, período no qual Ibiapina se torna referência regional, com festas que movimentam a economia e divulgam as paisagens naturais do município.



A infraestrutura de hospedagem, embora enxuta, é acolhedora. São quatro locais para pernoite:



Pousada São João (Bairro São João)

(Bairro São João) Hotel Carvalho (Bairro São João)



(Bairro São João) Hotel Pinheiro (Centro)

(Centro) Pousada São Francisco (Centro)



A gastronomia típica nordestina está presente em todo o município, com pratos como baião de dois, carne de sol e farofa. No Centro e no bairro São João, atenção para:



Pizzaria Altas Horas



Izaac Pizzas



Butikim Serrano



Espeto Saborear



Churrascaria Costela na Brasa



Além disso, a cidade possui restaurantes em sítios como o Castanhola (Pituba), o Bar e Restaurante da Sol (Jardim), entre outros.



Croatá



Barragem de Barra do Sotero, em Croatá, na Serra da Ibiapaba Crédito: Divulgação Barragem de Barra do Sotero, em Croatá, na Serra da Ibiapaba Crédito: Divulgação

O município de Croatá é jovem, emancipado em 28 de abril de 1988, quando a Lei nº 11.430 foi sancionada pelo então Governador Tasso Jereissati. A criação do município resultou do desejo dos habitantes de ver o distrito se tornar cidade, desmembrando-se de Guaraciaba do Norte, e incorporando o distrito de Barra do Sotero.



Oferecendo uma diversidade de atrativos para todos os gostos, Croatá possui uma forte vocação natural para o turismo, apresentando potencial para o turismo cultural, rural e religioso, além de uma crescente infraestrutura de serviços.



A cidade se destaca por seus encantos naturais e culturais, sendo considerada um celeiro de artistas e artesãos, com artesanato já reconhecido nacionalmente, e um importante polo na produção de mel de abelha.

Turismo religioso

A Igreja Nossa Senhora das Dores, que antes era uma capela doada em 1897 pelo Coronel Clínio de Oliveira, se tornou paróquia em 1984. Entre 5 e 15 de setembro, os festejos em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Dores atraem fiéis e visitantes, fomentando intensamente o turismo religioso na cidade.



Patrimônio histórico e arqueológico



Pinturas Rupestres podem ser encontradas na Pedra do Grande Lagarto, no Sítio Melancias, reconhecidas pelo Iphan. A Casa de Pedras da Fazenda Canindé Grande, construída com paredes de pedra empilhada no século XIX, preserva a memória dos escravos e contém utensílios da época, com planos de ser tombada como patrimônio.



A Comunidade Remanescente de Quilombo Três Irmãos, certificada pela Fundação Cultural Palmares e com a escravizada Luzia Maria da Conceição como matriarca, mantém viva a produção agrícola e pecuária coletiva, celebrando a conquista de uma escola estadual quilombola.



Belezas naturais e aventura



A Cachoeira da Prata, localizada no território quilombola da comunidade Três Irmãos, em Croatá Crédito: Divulgação

Cachoeiras e Balneários estão presentes tanto na sede quanto no interior do município. A Cachoeira de Barra do Sotero é um local muito visitado e de grande importância, onde foram descobertas pegadas de dinossauros de 90 a 100 milhões de anos, incluindo vestígios de terópodes (como Tiranossauro Rex e Velociraptor), saurópodes e ornitópodes.



O Açude de Repartição e a Barragem de Barra do Sotero (construída nos anos 70) são importantes pontos turísticos, com a última sendo um dos principais destinos nos meses de junho e julho. A Barragem de Volta do Rio, construída nos anos 90, é outro ponto muito procurado por banhistas.



O Encontro dos Rios Piaus e Inhuçu, no distrito de Barra do Sotero, é considerado um "espetáculo da natureza".



As Pedras de São Francisco, com formações rochosas como a "Taça", oferecem uma paisagem encantadora para caminhadas.



Os Tanques, na comunidade de Barra do Sotero, mostram uma exuberante formação rochosa no leito do Rio Inhuçu.



A Cachoeira da Prata, localizada no território quilombola da comunidade Três Irmãos, ainda pouco explorada, abriga tartarugas e jacarés.



O Mirante Toca da Onça, no distrito de Repartição, é um ponto turístico com forte potencial de desenvolvimento, ainda pouco conhecido.



Infraestrutura urbana e lazer



A cidade conta com diversas praças, como a Praça José Maria Melo, a Praça da Igreja Nossa Senhora das Dores, e a Praça de São Roque, que possui uma fonte de água natural.



O Central Park - Bosque de Croatá é uma pequena floresta urbana de 60 mil m², com 2.600 árvores e um calçadão de 1km, sendo o único parque desse tipo na Serra da Ibiapaba.



O Mirante Croatá, em fase de construção, promete um dos mais belos pores do sol da Serra da Ibiapaba, com projeto para restaurante e calçadão. A entrada da cidade também foi embelezada com a construção do Pórtico.



Onde ficar



Croatá oferece opções de hospedagem para os visitantes:



Hotel Serra Grande: Localizado na entrada da cidade, possui 6 apartamentos individuais e 12 duplos, equipados com ar-condicionado, TV e frigobar.



Localizado na entrada da cidade, possui 6 apartamentos individuais e 12 duplos, equipados com ar-condicionado, TV e frigobar. Pousada São Francisco: Situada no centro, oferece 9 apartamentos individuais e 7 duplos, com boa estrutura e localização.



Situada no centro, oferece 9 apartamentos individuais e 7 duplos, com boa estrutura e localização. Nosso Hotel: Também na entrada da cidade, em um posto de combustível, dispõe de 9 apartamentos individuais e 7 duplos, todos equipados.



Onde Comer



A gastronomia local é um atrativo à parte, com a sede da cidade apresentando uma boa oferta gastronômica:



Restaurante Comida Caseira: No centro da cidade, ambiente aconchegante e comida caseira, com capacidade para 50 pessoas.



No centro da cidade, ambiente aconchegante e comida caseira, com capacidade para 50 pessoas. Restaurante Sinhoburguer: Localizado no distrito de Betânia, com excelente atendimento e capacidade para 100 pessoas.



Localizado no distrito de Betânia, com excelente atendimento e capacidade para 100 pessoas. Restaurante Ponto da Picanha: Fora do centro, no bairro Caroba, com ambiente aconchegante e capacidade para 100 pessoas.



Fora do centro, no bairro Caroba, com ambiente aconchegante e capacidade para 100 pessoas. Restaurante Pub-X: Na entrada da cidade, oferece um diverso cardápio de refeições, hambúrgueres, coquetéis e bebidas.



Na entrada da cidade, oferece um diverso cardápio de refeições, hambúrgueres, coquetéis e bebidas. Sushi Pérola Negra: O único sushi da cidade, um ambiente sofisticado e bem decorado, funcionando todos os dias da semana.



A cidade também conta com uma vida noturna agradável, com restaurantes, sorveterias, pizzarias e praças sendo frequentados à noite. Além disso, Croatá possui um calendário cultural e festivo com eventos anuais como o Carnaval – Croatá Folia em fevereiro, a Semana do Município e a Festa da Emancipação Política em maio, que incluem shows culturais e a escolha da Miss Croatá, o Croatá Junino com Festival de Quadrilhas em junho e julho, e a Pega de Boi na Fazenda Abreu em julho.

Para saber mais

Confira informações sobre a localização, aspectos geográficos, dados históricos, perfil populacional e outras informações técnicas de cada um dos municípios da Serra da Ibiapaba:



O que é o Destino Ceará?

O projeto “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do Pais. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o projeto leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar.

Nesta segunda edição, O POVO te convida a explorar as belezas e a cultura de quatro localidades cearenses encantadoras: Paracuru, Serra de Ibiapaba, ⁠Icapuí e Quixadá. Vamos embarcar nessa viagem?

Nos acompanhe nas redes sociais: @opovoonline



LEIA MAIS | Descubra as outras belezas do “Destino Ceará 2025”