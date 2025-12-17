Ceará registra chuva em 15 municípios, confira previsão

Imagem de apoio ilustrativo. Funceme prevê chuvas isoladas no Estado / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 9h da manhã desta quarta, 17. Com 31 milímetros (mm), os municípios Jardim e Porteiras, registram o maior acumulado de chuva observado, seguido das cidades de Araripe (21.2 mm), Parambu (19 mm), Barro (11.6 mm), Aurora (8.2 mm) e Ipaumirim (8 mm). Conforme dados da Funceme, os demais locais foram Baturité (5.2 mm), Salitre (4 mm) e Santana do Cariri (3.8 mm).

Previsão do tempo em Fortaleza e no Ceará: confira as áreas sujeitas à chuva A previsão do tempo da Funceme aponta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas no Ceará.

Nesse sentido, a Fundação prevê possibilidade de chuvas isoladas principalmente no turno da manhã e noite desta quarta-feira, 17, em Fortaleza e na Região Metropolitana da Capital. No período da tarde, o tempo poderá permanecer estável, com predomínio do céu sem nuvens nessa região. Também há possibilidade de chuvas isoladas nas madrugadas e começo das manhãs dos próximos dias devido à atuação do sistema de brisa terrestre, além do deslocamento do VCAN. Nos demais períodos, céu poderá variar de parcialmente nublado a sem nuvens.

As chuvas ocorrem em razão das áreas de instabilidade causadas pelo Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) situado sobre o leste do Nordeste do Brasil, próximo a costa do estado do Rio Grande do Norte. Além do efeito de brisa terrestre e marítima, o VCAN está relacionado à combinação de temperatura, umidade e relevo. Nesse sentido, o Interior do Ceará segue registrando altas temperaturas com máximas entre 34°C e 37°C em algumas cidades das macrorregiões da Jaguaribana, Litoral Norte, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.