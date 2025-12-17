Ceará registra chuva em 15 municípios, confira previsão

Ceará registra chuva em 15 municípios, confira previsãoAs precipitações chegaram a atingir mais de 30 mm em Jardim e Porteiras e se concentram principalmente nas regiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns do Ceará
O Ceará registrou chuva em 15 cidades entre 7 horas de terça-feira, 16, e 7 horas desta quarta-feira, 17. As precipitações concentram-se principalmente nas regiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, do Estado.
As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 9h da manhã desta quarta, 17.
Com 31 milímetros (mm), os municípios Jardim e Porteiras, registram o maior acumulado de chuva observado, seguido das cidades de Araripe (21.2 mm), Parambu (19 mm), Barro (11.6 mm), Aurora (8.2 mm) e Ipaumirim (8 mm).
Conforme dados da Funceme, os demais locais foram Baturité (5.2 mm), Salitre (4 mm) e Santana do Cariri (3.8 mm).
Previsão do tempo em Fortaleza e no Ceará: confira as áreas sujeitas à chuva
A previsão do tempo da Funceme aponta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas no Ceará.
Nesse sentido, a Fundação prevê possibilidade de chuvas isoladas principalmente no turno da manhã e noite desta quarta-feira, 17, em Fortaleza e na Região Metropolitana da Capital.
No período da tarde, o tempo poderá permanecer estável, com predomínio do céu sem nuvens nessa região.
Também há possibilidade de chuvas isoladas nas madrugadas e começo das manhãs dos próximos dias devido à atuação do sistema de brisa terrestre, além do deslocamento do VCAN. Nos demais períodos, céu poderá variar de parcialmente nublado a sem nuvens.
Em Fortaleza, as emperaturas máximas esperadas variam de 31°C a 33°C , e de 31°C a 34°C na Região Metropolitana; com mínimas de 24°C a 26°C na Capital, e de 22°C a 26°C na RMF.
A umidade relativa do ar pode se manter acima de 40% ao longo do período. Os ventos sopram com velocidade máxima em torno de 45 km/h em Fortaleza e na RMF, predominantemente de Leste-Sudeste.
As chuvas ocorrem em razão das áreas de instabilidade causadas pelo Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) situado sobre o leste do Nordeste do Brasil, próximo a costa do estado do Rio Grande do Norte.
Além do efeito de brisa terrestre e marítima, o VCAN está relacionado à combinação de temperatura, umidade e relevo.
Nesse sentido, o Interior do Ceará segue registrando altas temperaturas com máximas entre 34°C e 37°C em algumas cidades das macrorregiões da Jaguaribana, Litoral Norte, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.
As máximas variam entre 30°C e 33°C, na faixa litorânea e regiões serranas, enquanto nas demais áreas ficam entre 33°C e 35°C.
A umidade relativa do ar poderá registrar mínimas entre 25% e 40% nas macrorregiões da Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns.
Os valores variam entre 40% e 50%. Já no no Litoral de Fortaleza, mantêm-se acima de 40%, nas regiões Ibiapaba, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Litoral do Pecém, ao longo do período.
As velocidades máximas dos ventos previstas variam entre 40 e 55 km/h, especialmente nas áreas de serra, Jaguaribana e faixa litorânea.
Confira as maiores precipitações por posto do dia no Ceará:
- Jardim (Posto: SÍTIO BONSUCESSO): 31 mm
- Porteiras (Posto: SITIO SACO): 31 mm
- Araripe (Posto: BREJINHO): 21.2 mm
- Porteiras (Posto: PORTEIRAS): 20 mm
- Parambu (Posto: CANABRAVA-COCOCI): 19 mm
- Barro (Posto: BREJINHO): 11.6 mm
- Aurora (Posto: AGROVILA): 8.2 mm
- Ipaumirim (Posto: CANAÚNA): 8 mm
- Baturité (Posto: HOTEL VALE DAS NUVENS): 5.2 mm
- Salitre (Posto: SALITRE): 4 mm
- Santana do Cariri (Posto: DOM LEME): 3.8 mm
Confira as temperaturas do ar nas últimas 24 horas:
Destaques
Máximas
- 35.9 °C: Penaforte-CE
- 35.8 °C: Barro-CE
- 34.7 °C: Iguatu-CE
- 34.7 °C: Missão Velha - Sitio Barreiras-CE
- 34.6 °C: Aiuaba-CE
Mínimas
- 28.9 °C: Acaraú-CE
- 29.2 °C: São Benedito - Sítio Ingazeira-CE
- 29.7 °C: Poranga-CE
- 30.6 °C: Pacajus-CE
- 30.6 °C: Icapuí - Fazenda Agrícola Famosa