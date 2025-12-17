Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará registra chuva em 15 municípios, confira previsão

Ceará registra chuva em 15 municípios, confira previsão

As precipitações chegaram a atingir mais de 30 mm em Jardim e Porteiras e se concentram principalmente nas regiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns do Ceará
Atualizado às Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará registrou chuva em 15 cidades entre 7 horas de terça-feira, 16, e 7 horas desta quarta-feira, 17. As precipitações concentram-se principalmente nas regiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, do Estado.

LEIA MAIS | Período chuvoso: Fortaleza atualizará mapeamento de áreas de risco após 14 anos

As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 9h da manhã desta quarta, 17.

Com 31 milímetros (mm), os municípios Jardim e Porteiras, registram o maior acumulado de chuva observado, seguido das cidades de Araripe (21.2 mm), Parambu (19 mm), Barro (11.6 mm), Aurora (8.2 mm) e Ipaumirim (8 mm).

Conforme dados da Funceme, os demais locais foram Baturité (5.2 mm), Salitre (4 mm) e Santana do Cariri (3.8 mm).

Previsão do tempo em Fortaleza e no Ceará: confira as áreas sujeitas à chuva

A previsão do tempo da Funceme aponta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas no Ceará.

Nesse sentido, a Fundação prevê possibilidade de chuvas isoladas principalmente no turno da manhã e noite desta quarta-feira, 17, em Fortaleza e na Região Metropolitana da Capital.

No período da tarde, o tempo poderá permanecer estável, com predomínio do céu sem nuvens nessa região.

Também há possibilidade de chuvas isoladas nas madrugadas e começo das manhãs dos próximos dias devido à atuação do sistema de brisa terrestre, além do deslocamento do VCAN. Nos demais períodos, céu poderá variar de parcialmente nublado a sem nuvens.

Em Fortaleza, as emperaturas máximas esperadas variam de 31°C a 33°C , e de 31°C a 34°C na Região Metropolitana; com mínimas de 24°C a 26°C na Capital, e de 22°C a 26°C na RMF.

A umidade relativa do ar pode se manter acima de 40% ao longo do período. Os ventos sopram com velocidade máxima em torno de 45 km/h em Fortaleza e na RMF, predominantemente de Leste-Sudeste.

Leia mais

As chuvas ocorrem em razão das áreas de instabilidade causadas pelo Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) situado sobre o leste do Nordeste do Brasil, próximo a costa do estado do Rio Grande do Norte.

Além do efeito de brisa terrestre e marítima, o VCAN está relacionado à combinação de temperatura, umidade e relevo.

Nesse sentido, o Interior do Ceará segue registrando altas temperaturas com máximas entre 34°C e 37°C em algumas cidades das macrorregiões da Jaguaribana, Litoral Norte, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

As máximas variam entre 30°C e 33°C, na faixa litorânea e regiões serranas, enquanto nas demais áreas ficam entre 33°C e 35°C.

A umidade relativa do ar poderá registrar mínimas entre 25% e 40% nas macrorregiões da Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns.

Os valores variam entre 40% e 50%. Já no no Litoral de Fortaleza, mantêm-se acima de 40%, nas regiões Ibiapaba, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Litoral do Pecém, ao longo do período.

As velocidades máximas dos ventos previstas variam entre 40 e 55 km/h, especialmente nas áreas de serra, Jaguaribana e faixa litorânea.

Confira as maiores precipitações por posto do dia no Ceará:

  • Jardim (Posto: SÍTIO BONSUCESSO): 31 mm
  • Porteiras (Posto: SITIO SACO): 31 mm
  • Araripe (Posto: BREJINHO): 21.2 mm
  • Porteiras (Posto: PORTEIRAS): 20 mm
  • Parambu (Posto: CANABRAVA-COCOCI): 19 mm
  • Barro (Posto: BREJINHO): 11.6 mm
  • Aurora (Posto: AGROVILA): 8.2 mm
  • Ipaumirim (Posto: CANAÚNA): 8 mm
  • Baturité (Posto: HOTEL VALE DAS NUVENS): 5.2 mm
  • Salitre (Posto: SALITRE): 4 mm
  • Santana do Cariri (Posto: DOM LEME): 3.8 mm

Confira as temperaturas do ar nas últimas 24 horas:

Destaques

Máximas

  • 35.9 °C: Penaforte-CE
  • 35.8 °C: Barro-CE
  • 34.7 °C: Iguatu-CE
  • 34.7 °C: Missão Velha - Sitio Barreiras-CE
  • 34.6 °C: Aiuaba-CE

Mínimas

  • 28.9 °C: Acaraú-CE
  • 29.2 °C: São Benedito - Sítio Ingazeira-CE
  • 29.7 °C: Poranga-CE
  • 30.6 °C: Pacajus-CE
  • 30.6 °C: Icapuí - Fazenda Agrícola Famosa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar