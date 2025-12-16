Elmano anuncia R$ 230 milhões para nova etapa do Programa Sinalize

Governo do Ceará anunciou programa que vai investir na estrutura viária dos 184 municípios cearenses. / Crédito: Samuel Setubal

O Governo do Ceará anunciou, na manhã desta quarta-feira, 16, um investimento superior a R$ 230 milhões para a nova etapa do Programa Sinalize, que visa a pavimentação e sinalização de vias em todo o território cearense. O programa, que estava paralisado há dois anos, será responsável por pavimentar 3.510.000 m² em 184 municípios. Programa Sinalize investe mais de R$ 230 milhões para melhorar vias nos 184 municípios cearenses. Crédito: Gabriele Félix / Especial para O POVO

A informação foi divulgada durante evento realizado no Palácio da Abolição, em Fortaleza, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), do superintendente da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Valdeci Rebouças, do superintendente do Detran-CE, Waldemir Catanho, além de prefeitos e outras autoridades. "Evidentemente isso melhora o trânsito das cidades, a comodidade das famílias, a segurança das pessoas que se locomovem nesses municípios. E para nós é um momento importante do nosso regime de colaboração, de estar colaborando com os municípios", destacou o governador Elmano de Freitas.

Execução e critérios de distribuição A execução do programa será realizada pela SOP em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) e as prefeituras. O governador enfatizou que o programa segue um "regime de colaboração", no qual o estado não define as vias a serem pavimentadas; essa decisão é tomada pelos prefeitos, respeitando a autonomia municipal.

O programa de segurança Sinalize foi lançado em 2017 durante a gestão do governador Camilo santana, hoje ministro da Educação, e contou com um investimento inicial de R$ 120 milhões.

Critérios para pavimentação e sinalização A distribuição dos recursos será feita conforme o número de habitantes de cada município: para cidades com até 20 mil habitantes, serão investidos 10 mil m² de pavimentação; para municípios de 20 a 50 mil habitantes, 20 mil m²; e para aqueles com mais de 50 mil habitantes, 30 mil m².

Valdeci Rebouças, superintendente da SOP, explica que a nova etapa foca na pavimentação asfáltica, tanto nas cidades quanto nos distritos. A principal diferença desta nova etapa em relação à de 2017 é a amplitude, já que 100% dos prefeitos aderiram ao novo convênio, o que não ocorreu na etapa anterior. "O programa trará conforto e permitirá que o Detran realize, posteriormente, a sinalização horizontal das vias", salientou o titular.


