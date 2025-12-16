Acusado de estrangular ex-companheira e ameaçar matar cachorro com faca tem prisão decretada

Em Fortaleza, vítimas podem contar com suporte jurídico, psicológico e social na Casa da Mulher Brasileira / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Justiça do Ceará converteu a prisão em flagrante de João Paulo Cartaxo de Lima em prisão preventiva nesta terça-feira, 16. O homem é acusado de tentar matar a ex-companheira asfixiada e de cometer violência contra o animal de estimação da vítima. O crime ocorreu no município de Beberibe, distante 74,76 km de Fortaleza. O suspeito, João Paulo Cartaxo, teria invadido a casa da vítima e tentado asfixiá-la. Após a mulher conseguir escapar, ele armou-se com uma faca e partiu para cima do animal de estimação dela.