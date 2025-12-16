Acusado de estrangular ex-companheira e ameaçar matar cachorro com faca tem prisão decretada

Acusado de estrangular ex-companheira e ameaçar matar cachorro com faca tem prisão decretadaO suspeito teria invadido a casa da vítima e tentou asfixiá-la. Após a mulher conseguir escapar, ele armou-se com uma faca e partiu para cima do animal
A Justiça do Ceará converteu a prisão em flagrante de João Paulo Cartaxo de Lima em prisão preventiva nesta terça-feira, 16. O homem é acusado de tentar matar a ex-companheira asfixiada e de cometer violência contra o animal de estimação da vítima. O crime ocorreu no município de Beberibe, distante 74,76 km de Fortaleza.
O suspeito, João Paulo Cartaxo, teria invadido a casa da vítima e tentado asfixiá-la. Após a mulher conseguir escapar, ele armou-se com uma faca e partiu para cima do animal de estimação dela.
A vítima conseguiu se desvencilhar do agressor, que se armou com uma faca de mesa e teria ameaçado matar a cachorra da mulher.
Audiência de custódia manteve a prisão
O POVO obteve a decisão da audiência de custódia que manteve o suspeito preso. O magistrado destacou a gravidade do crime e a periculosidade de João Paulo. O juiz ainda ressaltou que a liberdade do agressor representaria um risco à ordem pública e à integridade da mulher.
"A soltura do autuado se afigura absolutamente incompatível com a gravidade concreta dos fatos (...) a manutenção da prisão preventiva mostra-se imprescindível", afirmou o magistrado.
João Paulo responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio, violência psicológica contra a mulher e dano qualificado. O caso será tramitado na Comarca de Beberibe.
Até a publicação desta matéria, O POVO não localizou a defesa do acusado para comentar a prisão. O espaço segue aberto para manifestações futuras.
