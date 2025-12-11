Operação policial bloqueia mais de R$ 3,6 mi e prende sete suspeitos no CE

Operação policial em Iguatu e Fortaleza nesta quinta-feira, 11, bloqueia mais de R$ 3,6 milhões / Crédito: Reprodução/SSPDS

Uma ofensiva deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na manhã desta quinta-feira, 11, culminou no bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens com valores que ultrapassam R$ 3,6 milhões. A operação também prendeu sete pessoas envolvidas no grupo criminoso. As ações, que aconteceram simultaneamente no município de Iguatu e em bairros de Fortaleza, foram voltadas aos envolvidos com crimes de lavagem de dinheiro e por integração de organização criminosa. Na ocasião, drogas, armas de fogo e mais de R$ 90 em dinheiro foram apreendidos pelos investigadores.