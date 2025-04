PMCE mantém permanência disciplinar para policial feminina que fez vídeo lavando viatura

PM publicou vídeo nas redes sociais lavando viatura da PMCE / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A Polícia Militar do Ceará manteve a sanção administrativa imposta à soldado Mayara Kelly Mota Gomes da Silva, com dois dias de permanência disciplinar. Conforme apuração do O POVO, a decisão foi publicada no Boletim de Comando Geral (BCG) dessa terça-feira, 22. A corporação atribuiu à Mayara transgressões disciplinares do Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará, relacionadas aos deveres éticos, que proíbe o militar estadual de solicitar ou provocar publicidade visando a própria promoção pessoal.

A policial é lotada no 1ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e atua como influenciadora digital. Ela possui perfil nas redes sociais com milhares de seguidores. A agente de segurança divulgou um vídeo mostrando o dia-a-dia como policial militar, com imagens dela lavando uma viatura policial. Em razão das divulgações a policial foi alvo de uma sindicância, que culminou na decisão de permanência. Houve o recurso, no entanto, a sanção foi mantida. A policial feminina tem o direito de solicitar mais um recurso em um prazo de cinco dias a partir do conhecimento da decisão.

Repercussão e divergências sobre sanção A decisão pela permanência disciplinar causou repercusão nacional e opiniões divergentes sobre o tipo de sanção aplicada e se realmente seria um caso de natureza grave. Utilizando a página oficial do Instagram, a Associação dos Profissionais de Segurança (APS) se pronunciou afirmando que acompanha a sindicância e que a medida foi tomada como exposição não autorizada e infração de natureza grave. E pontuou que o vídeo não desrespeita a PMCE, mas valoriza o papel da mulher na corporação. Por outro lado, a PMCE divulgou uma nota na página oficial, após a repercussão do caso, informando que a sindicância que resultou na sanção apresentou ampla defesa e contraditório, além de prazo de recurso. E que tudo está previsto no Código Disciplinar da corporação.