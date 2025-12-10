TJCE lidera o Mutirão Racial 2025 com 653 processos priorizados

Desempenho do TJCE no Mutirão Racial 2025 foi destaque em fórum nacional na terça-feira, 9. Na imagem, o 8º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negras e Negros. / Crédito: GUSTAVO LIMA/STJ

A ação do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) durante o Mutirão de Julgamento e Impulsionamento de Processos com ênfase na Temática Racial (Mutirão Racial 2025) resultou em 539 processos impulsionados e 653 priorizados, considerado uma liderança nacional. O destaque foi divulgado nesta terça-feira,9, no 8º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros e Negras (ENAJUN) e no 5º Fórum Nacional de Juízas e Juízes contra o Racismo e todas as formas de Discriminação, realizado na sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.

O levantamento, com dados preliminares da política judiciária, foi realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A primeira etapa ocorreu no mês de novembro, com o objetivo de promover maior agilidade aos processos relacionados à temática racial. “O impulsionamento e o julgamento de ações e recursos judiciais que tratam de racismo, preconceito, discriminação, intolerâncias raciais e religiosas, ações afirmativas, cotas raciais e heteroidentificação é uma forma eficaz de garantir direitos e de fazer justiça”, afirma o desembargador André Costa, presidente da Comissão de Políticas Judiciárias pela Equidade Racial (CPJER) do TJCE. Consciência Negra: honrar a ancestralidade é autoafirmação e resistência | LEIA MAIS

Mutirão Racial 2025: Justiça cearense foi destaque em fórum nacional No Ceará, a iniciativa foi acompanhada pela Semana da Consciência Negra, entre 17 e 21 de novembro. A solenidade contou com palestras e o lançamento do livro “Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial: teoria e prática”, do advogado e doutor em Direito Hédio Silva Júnior.