Operação bloqueia R$ 59 milhões de núcleo financeiro de facção após 16 prisões no Ceará

Uma operação policial mirou o núcleo financeiro de uma facção criminosa de origem carioca que atua no Ceará após identificar atuação de operadores financeiros há pelo menos um ano e meio. Dezesseis pessoas, incluindo uma operadora, foram presas nesta quinta-feira, 11, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Com as prisões, R$ 59 foram bloqueados judicialmente dos alvos. Do total, 12 capturas aconteceram em Horizonte, Maracanaú e Fortaleza. Três foram em unidades prisionais e uma no estado de Goiás. Além disso, foram cumpridos 111 mandados de busca e apreensão em cinco estados, além do Ceará. Nas diligências, drogas, armas e diversos materiais criminosos foram apreendidos.

Leia Mais | Dupla é presa por suspeita de incendiar empresa de internet em Graça Durante a ação, dois flagrantes foram registrados contra alvos que já tinham mandados de prisão expedidos. Um deles envolveu apenas drogas — incluindo cocaína. O outro caso aconteceu em um imóvel localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, onde os agentes encontraram mais entorpecentes e uma máquina de contar dinheiro. Os flagrantes foram em Horizonte e Maracanaú. De acordo com a diretora do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA), da PC-CE, Ivana Marques, a operação é desdobramento de uma outra investigação que apreendeu celulares que revelou a atuação de pelo menos quatro operadores financeiros do grupo criminoso. Ainda segundo a diretora, as informações extraídas permitiram mapear “hubs financeiros” responsáveis por alimentar o tráfico de drogas e armas no Ceará e em outros estados. “Foram identificados transações e uma vultosa quantia de transferências que alimentam o tráfico de drogas e de armas”, disse.