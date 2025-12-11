Ceará lança o Centro de Inteligência Estratégica para Gestão Estadual do SUS

Solenidade de lançamento do Centro de Inteligência Estratégica para Gestão Estadual do SUS foi realizada na Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) / Crédito: Gabriele Félix / Especial para O POVO

O Centro de Inteligência Estratégica para Gestão Estadual do SUS do Ceará (Cieges-CE) foi lançado nesta quinta-feira, 11, durante o Fórum de Saúde Digital, promovido pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O evento foi realizado na Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), em Fortaleza. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A plataforma foi desenvolvida e disponibilizada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), com o objetivo de facilitar o acesso a dados, convertendo-os em informações estratégicas para a gestão da saúde pública.

Gerente do Cieges do Conass, Sandro Haruyuki Terabe relembra que o centro de coleta e organização de dados foi idealizado durante a pandemia da Covid-19. À época, intensificou-se a percepção da necessidade de transformar dados existentes em informação e conhecimento para a tomada de decisões rápidas. "O centro de inteligência seria esse núcleo onde a gente teria a capacidade de pegar todos os dados que perpassam não só do SUS, mas fora do SUS, para criar novas informações em sites, para o gestor ter mais segurança na tomada de decisão. O que a gente está fomentando? A criação desses núcleos estaduais, dos centros estaduais, e a criação de uma rede para que respostas, análises que um determinado estado faça possa servir de exemplo para outro estado não ter que iniciar tudo do zero", explica. O lançamento dessa ferramenta permite a organização de informações complexas do sistema de saúde e de setores correlatos. O pesquisador destaca a utilização do uso de tecnologias de georreferenciamento, permitindo que a análise de dados chegue ao nível da localidade, e não apenas do município.

Na prática, conforme afirma a gestora, a ferramenta é uma das tecnologias que vêm sendo utilizadas na Secretaria de Saúde, com o intuito de ampliar o acesso da população e reduzir o tempo de espera de atendimentos. “Hoje a gente tem um painel de acompanhamento em tempo real das cirurgias eletivas. É baseado nesse painel que a gente sabe qual é o município que tá operando, qual é o hospital que tá operando, aonde a gente tem que ir mais em cima, mudar um prestador que não tá operando. Então isso é muito importante e isso agiliza para o paciente”, ressalta. Transformações digitais no SUS Durante o evento, foi realizada a solenidade de lançamento do livro “Conass – Transformação Digital no SUS”. Secretário executivo do Conass e um dos organizadores da obra, Jurandi Frutuoso salientou que o Brasil vive um momento de profundas transformações na saúde pública, destacando o setor de informação.