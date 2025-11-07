Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio atinge vegetação próxima ao Hospital Universitário na Uece nesta sexta, 7

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para atender o chamado
Um incêndio atingiu vegetação na rua Betel, no bairro Itaperi, nas proximidades do Hospital Universitário do Ceará (antigo Hospital da Uece), em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira, 7. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para atender o chamado. 

Cinco guarnições dos bombeiros atuam no momento no combate às chamas, realizando o controle e rescaldo da área afetada, informa a corporação. 

"A ocorrência permanece em andamento. Não há, até o momento, registro de vítimas ou danos a edificações próximas", respondeu o Corpo de Bombeiros ao O POVO às 19h24min. 

Segundo o órgão, o "acionamento informava a presença de focos de fogo em área de vegetação e solicitou atendimento urgente". 

Em nota, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) disse que o incêndio teve início por volta do meio-dia em um terreno de mata situado dentro do campus Itaperi. Desde então CBMCE vem atuando para debelar o fogo. Não há registro de feridos.

