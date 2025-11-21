Saúde da mulher: o que é a perimenopausa?

Calorão, suor noturno e menstruação irregular: sinais comumente associados à menopausa podem surgir já na casa dos 30 anos e indicar um outro período da vida da mulher.Você com certeza já ouviu falar em menopausa , aquele período em que, geralmente após os 40 anos, a menstruação cessa nas mulheres e elas começam a sentir ondas de calor repentinas e suores noturnos. O que muitos não sabem é que esses sintomas, assim como outros, podem aparecer mesmo antes do início da menopausa, na fase conhecida como perimenopausa. O termo se refere a um período que pode se estender por vários anos antes da interrupção da menstruação – e, portanto, certamente afetar mulheres que provavelmente ainda não pensaram muito sobre o assunto. Quais são os sintomas? Entre os sintomas mais comuns estão: • Menstruação irregular: pode cessar completamente em alguns momentos e, em outros, tornar-se mais intensa do que o habitual. • Calor (muitas vezes chamado de fogacho): transpiração e suores noturnos estão entre as queixas mais comuns. • Problemas de sono, independentemente de ou causados por ondas de calor e suores noturnos. • Alterações de humor, como aumento da irritabilidade, depressão ou ansiedade. • Artralgia (dor nas articulações): rigidez ou sintomas semelhantes aos do reumatismo podem ocorrer nos ombros, joelhos ou articulações dos dedos. • Perda da libido e secura vaginal. Que idade ocorre As mudanças geralmente começam por volta dos 40 anos, mas os sintomas podem aparecer já aos 30 anos ou mesmo depois dos 50. A perimenopausa normalmente dura de dois a cinco anos. Contudo, algumas mulheres passam por essa fase em apenas alguns meses. Já em outras, o período pode durar até 10 anos. Os sintomas são causados ​​por flutuações nos níveis hormonais – afetando principalmente o hormônio sexual feminino estrogênio. Homens trans que utilizam o hormônio sexual masculino testosterona como parte da terapia hormonal de afirmação de gênero (THAG) podem precisar ajustar suas doses para contrabalançar as flutuações hormonais que ocorrem durante a perimenopausa. O que acontece no corpo Durante a perimenopausa, o corpo se prepara para a cessação da menstruação. No início da puberdade, as meninas têm, em média, cerca de 400 mil óvulos nos ovários. Essa reserva começa a diminuir cerca de 30 anos após a puberdade. A capacidade dos ovários de amadurecer completamente um óvulo a cada ciclo menstrual e liberá-lo durante a ovulação diminui gradualmente. Isso também significa que a produção de estrogênio se torna irregular na primeira metade do ciclo, antes da ovulação, o que pode levar a uma deficiência do hormônio ou ao seu excesso. Quanto mais a função dos ovários diminui, maiores são as flutuações hormonais no corpo. Tratamento dos sintomas Como cada mulher vive o momento, a duração e a natureza de seus sintomas de forma muito diferente, muitas vezes eles não são reconhecidos como sinais da perimenopausa. Além disso, a menopausa continua sendo um tema tabu em muitos círculos e em determinados países, o que limita a discussão e a identificação dos sintomas. Monitorar o ciclo menstrual pode ajudar a determinar se a causa dos sintomas está relacionada às flutuações hormonais durante a perimenopausa. Menstruações repentinamente irregulares, ausentes ou com fluxo menstrual excepcionalmente intenso podem indicar o início da perimenopausa. No entanto, outras circunstâncias da vida também afetam a menstruação — a desnutrição, por exemplo. Em todo caso, um exame médico completo deve ser realizado. Para mulheres com menos de 45 anos, o Jornal dos Farmacêuticos Alemães recomenda exames laboratoriais de hormônios sexuais se houver suspeita de perimenopausa. Para controlar os sintomas, recomenda-se evitar álcool, cafeína e nicotina. Exercícios como ioga e ginástica podem ajudar no relaxamento e aliviar a dor nas articulações. A terapia hormonal também é uma opção e pode ser administrada topicamente com gel ou por via oral, por meio de comprimidos. Autor: Carla Bleiker