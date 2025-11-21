Mistério ronda morte por envenenamento de família alemã na Turquia

Quatro membros de uma família germano-turca morreram em Istambul. Investigadores descartam hipótese inicial de intoxicação alimentar. Suspeita agora é que dedetização contra percevejos em hotel pode ter causado mortes.A polícia da Turquia está investigando a morte de uma família germano-turca de quatro pessoas que estava de férias em Istambul. A família, que estava visitando a cidade vinda de Hamburgo, na Alemanha, passou mal no dia 12 de novembro, após um dia visitando um dos principais pontos turísticos de Istambul e comendo comida de vendedores ambulantes. Inicialmente tratada por o que parecia ser um mero caso da intoxicação alimentar, a família recebeu alta do hospital, mas voltou mais tarde com os sintomas mais graves. As duas crianças, de 6 e 3 anos, acabaram morrendo na quinta-feira (13/11), e sua mãe, de 27 anos, morreu um dia depois. Na segunda-feira (17/11) foi a vez de o pai falecer no hospital. As autoridades de Istambul abriram uma investigação, inicialmente focada na suspeita de intoxicação alimentar. Várias pessoas ligadas a fornecedores de comida locais frequentados pela família chegaram a ser presas. Agora, porém, a intoxicação alimentar já não é considerada a causa provável das mortes Agora surgiram evidências de que a família pode ter sido exposta a pesticidas no hotel onde estava hospedada, informou a mídia turca. A nova suspeita trouxe mais uma vez à tona o uso de pesticidas que liberam fosfina, e ocorre após diversos incidentes semelhantes na Turquia e em outros países. O jornal turco Cumhuriyet divulgou os resultados iniciais das análises forenses realizadas em amostras coletadas dos corpos da mãe e de seus dois filhos. A reportagem afirma que "acredita-se, principalmente, que eles morreram em decorrência de envenenamento químico causado pelas condições do hotel em que estavam hospedados". Um exame anatomopatológico dos corpos das vítimas, juntamente com análises microbiológicas (para detectar a presença de patógenos causadores de doenças), toxicológicas (para detectar a presença de toxinas) e químicas, ainda serão realizados. Alto risco à vida humana Após a evacuação do hotel no distrito de Fatih, onde a família estava hospedada antes da hospitalização, levantou-se a possibilidade de envenenamento químico. Os investigadores descobriram que um quarto no térreo tinha sido recentemente pulverizado com produtos químicos, segundo informou o site de notícias Hurriyet no sábado. Relatórios sugerem que pesticidas usados ​​para controlar uma infestação de percevejos vazaram para o quarto da família através do sistema de ventilação. A hipótese ainda precisa ser confirmada pela polícia, mas reacendeu as preocupações sobre o uso de produtos químicos industriais que podem representar alto risco à vida humana. Entre eles estão os fosfetos metálicos, eficazes no controle de pragas, mas que podem causar doenças graves e morte se manuseados incorretamente. Um deles é o fosfeto de alumínio (AlP), o agente supostamente usado no hotel. Quando exposto à umidade do ar, o composto químico sólido reage e libera gás fosfina (PH₃), que é letal para animais. Os primeiros sinais de envenenamento incluem vômito e tosse com sangue. As vítimas teriam relatado esses sintomas. Cavit Isik Yavuz, médica de saúde pública e ambiental da Universidade Hacettepe, disse à DW que o AlP geralmente não é permitido para uso doméstico. "De acordo com a legislação turca, o AlP pode ser usado como produto fitossanitário em instalações de armazenamento de produtos como grãos, trigo e milho, mas não em áreas definidas como de saúde pública, como residências, hotéis e locais de trabalho. O Ministério da Saúde [turco] supervisiona o uso de biocidas [substâncias usadas para controlar organismos] em regiões definidas como áreas de saúde pública", disse Yavuz, que recentemente foi coautora de um relatório que analisa o uso e o gerenciamento corretos do composto. O AlP é comumente usado para matar vermes em silos de grãos e para prevenir danos às plantações. Ele é usado longe de humanos, como dentro de tocas de roedores. Seu uso agrícola é licenciado na Turquia e em muitos outros países, como no Brasil. Fiscalização limitada Os pesticidas fosfatados são recomendados para grandes armazéns de grãos e só devem ser aplicados por profissionais licenciados. O produto químico é frequentemente diluído para reduzir o risco que representa para os trabalhadores e o público. "Regulamentos e inspeções, bem como a conscientização das pessoas sobre produtos biocidas, exigem que elas estejam cientes dos perigos potenciais desses produtos", explica Yavuz. "Profissionais treinados devem aplicar os produtos corretos nos locais adequados, tomando as precauções necessárias." Assim como a Turquia, muitos países proíbem o uso de fosfetos metálicos para eliminar percevejos. No entanto, a fiscalização e o controle dessas substâncias são limitados, e produtos como o fosfeto de alumínio (AlP) têm sido amplamente utilizados em países de renda média e baixa no combate a roedores e insetos. A Turquia já havia registrado mortes devido ao uso indevido de AlP. Em 2023, um caso de uso para controle de percevejos resultou na morte de uma mãe, uma criança e 10 hospitalizações. Outros casos suspeitos de envenenamento por fosfeto de alumínio foram relatados em 2024. Em 2015, um incidente semelhante de controle de percevejos com fosfeto de alumínio importado ilegalmente do Paquistão em um apartamento no Canadá resultou na morte de duas crianças e na hospitalização de outros quatro membros da família. Como controlar percevejos. Agências de saúde em todo o mundo têm diferentes diretrizes para o controle de percevejos, um inseto que se alimenta de sangue. Em geral, a recomendação é manter os quartos limpos, organizados e livres de bagunça, já que esses insetos gostam de viver em locais apertados. Os percevejos geralmente podem ser encontrados nas costuras dos colchões, ao redor das estruturas das camas, nos móveis do quarto e em rachaduras no piso e nas paredes. Manter o quarto sempre limpo ajuda a prevenir infestações. Embora remédios caseiros e populares, como sprays de vinagre e óleos essenciais, sejam às vezes sugeridos, há poucas evidências científicas de sua eficácia. A maneira mais confiável de controlar percevejos, recomendada pela maioria das autoridades de saúde, é lavar e secar regularmente as roupas de cama em alta temperatura, aspirar os quartos, estruturas da cama e colchões e vaporizar as áreas infestadas a 50 °C. Se forem contratos profissionais para fazer a dedetização, deve-se garantir que eles utilizem pesticidas aprovados e seguros para humanos. Autor: Matthew Ward Agius