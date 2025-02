Paciente morre em casa de repouso 7 dias após operação que interditou estabelecimento em Fortaleza

O caso é registrado sete dias após uma operação que resultou na interdição do estabelecimento e na prisão da proprietária de 58 anos de idade. A Polícia Civil investiga o caso. Depois da operação os pacientes seguem, desassistidos, no lugar, que está em situação de insalubridade.

De acordo com o promotor de Justiça Alexandre Alcântara, a Justiça deu o prazo de 30 dias para que os órgãos municipais e estaduais retirem os idosos do estabelecimento e os encaminhem para familiares ou outros estabelecimentos. Após esse prazo a casa de repouso será fechada.

Uma das funcionárias afirma que está trabalhando sem receber pagamento e que tem sido difícil cuidar das pessoas, mas que não pode abandoná-las. Ela reclama que, no dia da operação, houve uma força-tarefa, mas que no instante que a proprietária foi presa, as pessoas foram embora e deixaram o lar sem assistência e sem condições de arcar com alimentação dos pacientes.

Após a prisão da proprietária, o lugar ficou sob a responsabilidade do filho dela, o motorista da casa. Em entrevista ao O POVO, o motorista informou que não possui qualquer habilidade de gestão da casa ou de admininstração remédios e cuidados com as pessoas.

No dia da operação a proprietária da casa havia sido autuada por tráfico de drogas por mininstrar remédios com receitas vencidas.

Uma mãe, de nome preservado, tem o filho de 21 anos de idade sob os cuidados da casa há pelo menos quatro anos. Ela afirma que precisa trabalhar e que deixa o rapaz no estabelecimento, mas que faz visitas diárias e nunca constatou maus tratos ou qualquer situação degradante, no entanto, após a prisão da proprietária, o espaço ficou sem alimentação, sem medicação e não há pessoas suficientes para atender a demanda.

A família do paciente que morreu no estabelecimento esteve na casa acompanhamento a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além da Polícia Militar também estiveram no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A proprietária do estabelecimento foi presa no dia 17 de fevereiro. O lugar havia sido interditado após uma vistoria do Ministério Público por irregularidades para o acolhimento do público. A interdição apontou que o local não poderia receber novos internos sob multa.