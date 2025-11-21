Pessoas vulneráveis terão prioridade na matrícula da rede estadual em 2026

Pessoas vulneráveis terão prioridade na matrícula da rede estadual em 2026Dentre os grupos contemplados estão jovens em situação de vulnerabilidade social, alunos com TEA e dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar
As pessoas em situação de vulnerabilidade terão prioridade antes da matrícula geral para ingresso ao ano letivo de 2026 na rede estadual do Ceará.
Dentre os grupos contemplados estão alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Além dos jovens em situação de vulnerabilidade social, os estudantes da Educação Especial incluindo pessoas com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades/Superdotação terão prioridade antes da matrícula geral.
A matrícula deve ser feita por meio do Sistema de Matrícula Online, utilizado pelas escolas estaduais de Fortaleza, e do Sige Escola – Módulo Acadêmico, empregado nos demais municípios do estado.
O calendário com as etapas e prazos será divulgado posteriormente pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) e repassado pelas Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação no estado do Ceará (Crede) e Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) às unidades escolares.
Na Capital, todas essas etapas serão realizadas exclusivamente pela internet, pelo site oficial da matrícula e também pelos aplicativos disponíveis para celular.
O processo seletivo de estudantes para as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) da capital também será conduzido pelo Sistema de Matrícula Online.
Para assegurar que todas as famílias tenham acesso ao processo online, as escolas deverão disponibilizar computadores e oferecer suporte às pessoas que necessitarem de auxílio para realizar a matrícula.
A Portaria de Matrícula referente ao ano letivo de 2026 foi divulgada pela Seduc na quarta-feira, 19, no Diário Oficial do Estado (DOE).
O documento publicado no DOE define as normas e orientações gerais para o ingresso e a renovação de estudantes nas instituições de ensino da rede pública estadual.
A Seduc justifica que a portaria busca manter "o princípio da equidade como eixo central do processo, garantindo que populações em situação de vulnerabilidade tenham prioridade antes da matrícula geral".