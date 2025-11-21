Pessoas vulneráveis terão prioridade na matrícula da rede estadual em 2026

Imagem de apoio ilustrativo. Jovens em situação de vulnerabilidade, alunos com TEA e dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica terão prioridade antes da matrícula geral das escolas da rede pública estadual / Crédito: Samuel Setubal

As pessoas em situação de vulnerabilidade terão prioridade antes da matrícula geral para ingresso ao ano letivo de 2026 na rede estadual do Ceará.

Dentre os grupos contemplados estão alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

O calendário com as etapas e prazos será divulgado posteriormente pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) e repassado pelas Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação no estado do Ceará (Crede) e Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) às unidades escolares.

Na Capital, todas essas etapas serão realizadas exclusivamente pela internet, pelo site oficial da matrícula e também pelos aplicativos disponíveis para celular.

O processo seletivo de estudantes para as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) da capital também será conduzido pelo Sistema de Matrícula Online.



Para assegurar que todas as famílias tenham acesso ao processo online, as escolas deverão disponibilizar computadores e oferecer suporte às pessoas que necessitarem de auxílio para realizar a matrícula. A Portaria de Matrícula referente ao ano letivo de 2026 foi divulgada pela Seduc na quarta-feira, 19, no Diário Oficial do Estado (DOE). O documento publicado no DOE define as normas e orientações gerais para o ingresso e a renovação de estudantes nas instituições de ensino da rede pública estadual.