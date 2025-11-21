Morre professora Penha Alencar, referência na Educação do Ceará

Morre a professora Penha Alencar, liderança histórica do Sindicato APEOC e referência da educação pública no Ceará / Crédito: Reprodução / Facebook Guilherme/ Sampaio

A professora e sindicalista Penha Alencar, secretária de Assuntos Financeiros do Sindicato Apeoc e uma das principais lideranças da história da entidade, morreu nesta sexta-feira, 21, em Fortaleza. A informação foi confirmada pelo Sindicato, que decretou luto institucional e suspendeu as atividades da sede durante todo o dia. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Formada em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), Penha ingressou na Rede Pública Municipal de Fortaleza em 1984. No mesmo ano, filiou-se ao Sindicato Apeoc, dando início a quatro décadas de atuação sindical marcada por mobilização da categoria, defesa da educação pública e participação em debates nacionais sobre políticas educacionais.

Em 1986, passou a representar o Apeoc na então Confederação dos Professores do Brasil (CPB), hoje Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Sua presença em fóruns nacionais ampliou a visibilidade das pautas dos educadores cearenses e inseriu o sindicato nas principais articulações do setor. Ao longo de sua trajetória, Penha chegou à presidência do Sindicato e tornou-se uma de suas vozes mais influentes.

No cenário local, Penha era reconhecida por manter diálogo permanente com as bases escolares e por participar das principais negociações da categoria.

Em nota, o Apeoc comunicou a partida da professora.