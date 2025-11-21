Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre professora Penha Alencar, referência na Educação do Ceará

Morre professora Penha Alencar, referência na Educação do Ceará

Sindicato Apeoc destaca trajetória de quatro décadas da professora na defesa da categoria e na articulação do movimento educacional cearense
Atualizado às Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A professora e sindicalista Penha Alencar, secretária de Assuntos Financeiros do Sindicato Apeoc e uma das principais lideranças da história da entidade, morreu nesta sexta-feira, 21, em Fortaleza. A informação foi confirmada pelo Sindicato, que decretou luto institucional e suspendeu as atividades da sede durante todo o dia.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

Formada em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), Penha ingressou na Rede Pública Municipal de Fortaleza em 1984. No mesmo ano, filiou-se ao Sindicato Apeoc, dando início a quatro décadas de atuação sindical marcada por mobilização da categoria, defesa da educação pública e participação em debates nacionais sobre políticas educacionais.

Em 1986, passou a representar o Apeoc na então Confederação dos Professores do Brasil (CPB), hoje Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Sua presença em fóruns nacionais ampliou a visibilidade das pautas dos educadores cearenses e inseriu o sindicato nas principais articulações do setor. Ao longo de sua trajetória, Penha chegou à presidência do Sindicato e tornou-se uma de suas vozes mais influentes.

No cenário local, Penha era reconhecida por manter diálogo permanente com as bases escolares e por participar das principais negociações da categoria.

Em nota, o Apeoc comunicou a partida da professora.

"A professora Penha dedicou sua vida à educação pública, à defesa dos direitos da categoria e à construção de um sindicato forte, combativo e democrático. Sua partida deixa um imenso vazio, mas também um legado de luta, afeto, firmeza e inspiração para todas e todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado", publicou.

O velório da professora será realizado neste sábado, 22, a partir das 7h, na Funerária Ethernus, na avenida Padre Valdevino, em Fortaleza. O sepultamento está marcado para às 16h30, no Cemitério Jardim Metropolitano, localizado no Anel Viário.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

educação

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar