Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspeito de cometer roubo no RN é preso no Ceará

Suspeito de cometer roubo no RN é preso no Ceará

Indivíduo é natural de Mossoró (RN) e já tinha contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime cometido
Autor Gabriela Almeida
Autor
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem de 26 anos suspeito de ter cometido um roubo no Rio Grande do Norte (RN) foi preso no bairro Vila Peri, em Fortaleza, Ceará, na tarde dessa terça-feira, 11. 

Leia também | Pichações maiores e mais visíveis tomam fachadas de prédios em Fortaleza

De acordo com a Polícia Militar do Estado (PMCE), o indivíduo é natural de Mossoró (RN) e já tinha contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime cometido. 

Prisão aconteceu na tarde de ontem, após informações da Assessoria de Inteligência (Asint) apontarem a presença do homem na travessa João Sabino, na capital cearense. 

Agentes foram até o local e realizaram a abordagem. Com a confirmação da existência do mandado, expedido pela 3ª Vara da Comarca de Mossoró, o suspeito foi conduzido ao 5º Distrito Policial. 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar