Suspeito de cometer roubo no RN é preso no Ceará

Indivíduo é natural de Mossoró (RN) e já tinha contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime cometido

Um homem de 26 anos suspeito de ter cometido um roubo no Rio Grande do Norte (RN) foi preso no bairro Vila Peri, em Fortaleza , Ceará , na tarde dessa terça-feira, 11.

De acordo com a Polícia Militar do Estado (PMCE), o indivíduo é natural de Mossoró (RN) e já tinha contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime cometido.

Prisão aconteceu na tarde de ontem, após informações da Assessoria de Inteligência (Asint) apontarem a presença do homem na travessa João Sabino, na capital cearense.

Agentes foram até o local e realizaram a abordagem. Com a confirmação da existência do mandado, expedido pela 3ª Vara da Comarca de Mossoró, o suspeito foi conduzido ao 5º Distrito Policial.