CE tem 2 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos casados

Imagem de apoio ilustrativo. União conjugal de crianças e adolescentes diminuíram 59% desde 2010 / Crédito: Aurelio Alves

O Ceará tem 2.039 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos vivendo em união conjugal. O número do Censo Demográfico 2022 foi divulgado nesta quarta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram registrados ainda 54.111 adolescentes de 15 a 19 anos também em união conjugal.

A união consensual é o tipo mais comum na faixa etária dos 10 aos 14. São 1.884 crianças e adolescentes com esse formato de união que não configura casamento oficial. Outras 77 têm somente o casamento civil, 67 são casadas no civil e no religioso e 10 têm casamento religioso. O Censo registrou crianças e adolescentes de até 14 anos em união conjugal em 103 municípios do Ceará, sendo Fortaleza a cidade com maior quantidade dessa população (513). Caucaia (69), Morada Nova (65), Juazeiro do Norte (63) e Maracanaú (60) seguem o ranking.