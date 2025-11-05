CE tem 2 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos casados

Ceará tem mais de 2 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em união conjugalMaioria é menina. Casamento só é permitido no Brasil a partir dos 16 anos
O Ceará tem 2.039 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos vivendo em união conjugal. O número do Censo Demográfico 2022 foi divulgado nesta quarta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Foram registrados ainda 54.111 adolescentes de 15 a 19 anos também em união conjugal.
O Código Civil Brasileiro prevê que o casamento é permitido a partir dos 16 anos, contanto que haja autorização dos pais.
Leia mais
A maioria das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos “casadas” no Ceará é de meninas: 1.573. Os meninos são 466.
Desde 2010, última edição do Censo, a quantidade de crianças casadas diminuiu 59%. Naquele ano, eram mais de 5 mil as meninas e meninos em união conjugal no Ceará.
A união consensual é o tipo mais comum na faixa etária dos 10 aos 14. São 1.884 crianças e adolescentes com esse formato de união que não configura casamento oficial.
Outras 77 têm somente o casamento civil, 67 são casadas no civil e no religioso e 10 têm casamento religioso.
O Censo registrou crianças e adolescentes de até 14 anos em união conjugal em 103 municípios do Ceará, sendo Fortaleza a cidade com maior quantidade dessa população (513). Caucaia (69), Morada Nova (65), Juazeiro do Norte (63) e Maracanaú (60) seguem o ranking.
No Brasil, 34 mil crianças e adolescentes estão em união conjugal
No Brasil, o número chega a 34 mil pessoas dessa faixa etária em estado conjugal, sendo 26.399 meninas e 7.804 meninos.
“O Censo, na verdade, trata da realidade. Então é isso, 34 mil crianças estão em união conjugal. A gente não consegue saber só por esse dado, por exemplo, se é com outra criança, se é com adulto... A gente teria que fazer um estudo mais específico para isso”, explica a pesquisadora Luciane Barros Longo.
O também pesquisador do IBGE Marcio Mitsuo Minamiguchi acrescenta que há concentração desses casos na idade final da faixa etária. “Se você pegasse para cada idade, com certeza está muito concentrado próximo de 14 anos”, avalia. (Com Agência Brasil)