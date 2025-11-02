PM prende 4 e apreende drogas em Canindé, um dia após operação

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PM prende quatro suspeitos e apreende drogas em Canindé, um dia após operação

Indivíduos estariam reunidos em uma residência realizando comércio ilícito de entorpecentes. Todos possuem antecedentes
Quatro suspeitos foram presos e 159 papelotes de drogas apreendidos em Canindé, na noite do último sábado, 1º. Apesar de sem relação direta, a ação ocorreu no dia seguinte à intervenção policial que resultou em sete mortos na cidade distante 118,60 km de Fortaleza.

As prisões do sábado ocorreram no bairro Palestina, próximo à estátua de São Francisco, ponto turístico de Canindé.

LEIA MAIS | Mortos em Canindé eram do CV e acampavam para atacar rivais do TCP; veja vídeo

Indivíduos estariam reunidos em uma residência realizando comércio ilícito de entorpecentes, conforme denúncia recebida por equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Os policiais montaram uma operação para cercar o perímetro e evitar fugas. Chegando próximo ao local, os suspeitos tentaram escapar pelos fundos.

Eles também arremessaram uma sacola. Recuperada pelos policiais, o item tinha 64 trouxas de maconha (49g), 48 trouxas de cocaína (43g), 47 trouxas de crack (9g), um aparelho celular e R$ 385,50 em espécie.

Os suspeitos foram capturados e presos. Eram eles três homens, de 23, 26 e 29 anos, e uma mulher de 23 anos.

Todos possuem antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, extorsão, ameaça, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores.

Tanto o material quanto os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Canindé. O grupo foi autuado por tráfico de drogas.

Intervenção policial em Canindé deixa sete mortos e apreende 150 munições

A intervenção de 31 de outubro, em Canindé, foi a ocorrência de intervenção policial com o maior número de mortos no Ceará desde 2018. Sete suspeitos morreram na ação, que ocorreu no bairro Campinas.

O episódio se deu no contexto da disputa entre o CV e o Terceiro Comando Puro (TCP). No bairro Campinas, age o TCP, enquanto o CV está presente em bairros como Santa Luzia e João Paulo II e em Caridade, município vizinho a Canindé.

Uma fonte policial relatou que o ataque que seria registrado na madrugada de ontem seria a quarta investida do CV contra os rivais do TCP desde a semana passada.

