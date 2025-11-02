PM prende 4 e apreende drogas em Canindé, um dia após operação

Polícia apreendeu 159 papelotes de drogas / Crédito: PMCE/Reprodução

Quatro suspeitos foram presos e 159 papelotes de drogas apreendidos em Canindé, na noite do último sábado, 1º. Apesar de sem relação direta, a ação ocorreu no dia seguinte à intervenção policial que resultou em sete mortos na cidade distante 118,60 km de Fortaleza. As prisões do sábado ocorreram no bairro Palestina, próximo à estátua de São Francisco, ponto turístico de Canindé.

LEIA MAIS | Mortos em Canindé eram do CV e acampavam para atacar rivais do TCP; veja vídeo Indivíduos estariam reunidos em uma residência realizando comércio ilícito de entorpecentes, conforme denúncia recebida por equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os policiais montaram uma operação para cercar o perímetro e evitar fugas. Chegando próximo ao local, os suspeitos tentaram escapar pelos fundos. Eles também arremessaram uma sacola. Recuperada pelos policiais, o item tinha 64 trouxas de maconha (49g), 48 trouxas de cocaína (43g), 47 trouxas de crack (9g), um aparelho celular e R$ 385,50 em espécie.

Os suspeitos foram capturados e presos. Eram eles três homens, de 23, 26 e 29 anos, e uma mulher de 23 anos. Todos possuem antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, extorsão, ameaça, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores. Tanto o material quanto os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Canindé. O grupo foi autuado por tráfico de drogas.