Suspeitos de homicídio e tráfico são presos em operação CE-PB

Prisão ocorreu durante operação integrada entre polícias do CE e da PB / Crédito: Divulgação/MPCE/PC-CE

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Civil da Paraíba (PCPB) resultou na prisão de dois homens na sexta-feira, 24, no município de Conde, localizado no litoral sul da Paraíba. A ação tinha como alvo principal um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto por crimes registrados em Fortaleza. A ofensiva foi divulgada neste domingo, 26, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).

De acordo com a SSPDS-CE, o homem é investigado por uma série de crimes ocorridos no bairro Parque Santana, pertencente à Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9), em Fortaleza. As apurações indicam envolvimento em deslocamento forçado de moradores, homicídios tentados e consumados e tráfico de drogas. O suspeito já possuía antecedentes criminais por homicídio, roubo à pessoa, porte ilegal de arma de fogo e crime de trânsito. Durante o cumprimento do mandado, ele apresentou um documento falso aos policiais civis e foi autuado por uso de documento falso.

Segundo homem foi preso em flagrante No mesmo endereço, as equipes localizaram outro homem, de 25 anos, que, segundo as investigações, auxiliava o alvo principal a se esconder. Ele foi preso em flagrante e autuado por falso testemunho e favorecimento pessoal. No imóvel, os policiais apreenderam aparelhos celulares e entorpecentes. A Secretaria, no entanto, não informou a quantidade ou o tipo de droga apreendida. Duas mulheres que também estavam no local foram conduzidas e autuadas por favorecimento pessoal, com registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A ação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência (NI) e do Núcleo de Operações (NO) do Departamento de Polícia da Capital (DPC), além do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da 2ª Seccional de Fortaleza. Em nota, a SSPDS-CE destacou que a operação faz parte de uma série de ofensivas voltadas ao combate de homicídios e ao tráfico de drogas em Fortaleza, especialmente contra suspeitos que se deslocam para outros estados na tentativa de escapar da Justiça cearense.