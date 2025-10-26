Suspeitos de homicídio e tráfico são presos em operação CE-PB

Suspeitos de homicídio e tráfico são presos em operação CE-PBAção conjunta das polícias do Ceará e da Paraíba prendeu dois suspeitos; principal alvo tinha mandado por homicídio e tráfico de drogas
Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Civil da Paraíba (PCPB) resultou na prisão de dois homens na sexta-feira, 24, no município de Conde, localizado no litoral sul da Paraíba.
A ação tinha como alvo principal um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva em aberto por crimes registrados em Fortaleza. A ofensiva foi divulgada neste domingo, 26, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).
Suspeito é apontado por homicídios e tráfico em Fortaleza
De acordo com a SSPDS-CE, o homem é investigado por uma série de crimes ocorridos no bairro Parque Santana, pertencente à Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9), em Fortaleza.
As apurações indicam envolvimento em deslocamento forçado de moradores, homicídios tentados e consumados e tráfico de drogas.
O suspeito já possuía antecedentes criminais por homicídio, roubo à pessoa, porte ilegal de arma de fogo e crime de trânsito. Durante o cumprimento do mandado, ele apresentou um documento falso aos policiais civis e foi autuado por uso de documento falso.
Segundo homem foi preso em flagrante
No mesmo endereço, as equipes localizaram outro homem, de 25 anos, que, segundo as investigações, auxiliava o alvo principal a se esconder. Ele foi preso em flagrante e autuado por falso testemunho e favorecimento pessoal.
No imóvel, os policiais apreenderam aparelhos celulares e entorpecentes. A Secretaria, no entanto, não informou a quantidade ou o tipo de droga apreendida.
Duas mulheres que também estavam no local foram conduzidas e autuadas por favorecimento pessoal, com registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).
Apoio e integração entre os estados
A ação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência (NI) e do Núcleo de Operações (NO) do Departamento de Polícia da Capital (DPC), além do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da 2ª Seccional de Fortaleza.
Em nota, a SSPDS-CE destacou que a operação faz parte de uma série de ofensivas voltadas ao combate de homicídios e ao tráfico de drogas em Fortaleza, especialmente contra suspeitos que se deslocam para outros estados na tentativa de escapar da Justiça cearense.
As identidades dos suspeitos não foram divulgadas em razão do sigilo investigativo. Até o momento, a SSPDS-CE não informou o andamento posterior da apuração nem se há outros mandados de prisão relacionados ao caso.
>>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado
Denúncias
A SSPDS-CE reforça que a população pode contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, disponível 24 horas.
As denúncias também podem ser feitas pelo WhatsApp (85) 3101-0181, com envio de mensagens, áudios, vídeos e fotos, ou pelo site do serviço 181.