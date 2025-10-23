Trabalhadores de autoescolas realizam protesto contra mudanças na obtenção da CNH 

Os trabalhadores da área de trânsito realizaram manifestação em defesa dos empregos no setor / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Trabalhadores da área de trânsito se reuniram no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza, em uma manifestação contrária ao fim da obrigatoriedade de autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na manhã desta quinta-feira, 23. A proposta, apresentada pelo Ministério dos Transportes, segue em consulta pública até o dia 2 de novembro. No Nordeste, a mobilização aconteceu simultaneamente nos estados do Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

O texto ressalta a preocupação da categoria frente à possível publicação de uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), até 20 de novembro de 2025, alterando o processo de formação de condutores no Brasil. O documento apresenta uma proposta alternativa de “modernização do processo de formação de condutores, reduzindo custos e desburocratizando etapas, mas preservando os empregos e a formação obrigatória”. Entre as demandas solicitadas está o pedido por uma mediação institucional entre o Governo Federal e o setor laboral, coordenada pelo Governo do Estado do Ceará, além da reafirmação do compromisso do governo estadual com a retirada da possibilidade de instrutores autônomos em uma possível nova resolução do Contran.