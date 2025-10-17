Motorista denuncia ter sofrido agressão durante blitz em Fortaleza

Foto de apoio ilustrativo; motorista teria sido parado durante uma blitz do Detran / Crédito: FÁBIO LIMA

Um motorista relata que teria sido agredido por agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) durante abordagem realizada em Fortaleza, na noite do sábado passado, 11. Conduta de profissionais envolvidos está sendo analisada.

Conforme Samuel Miquéias, 29, ele e a esposa levavam no carro os três filhos, com idades de 5, 7 e 11 anos, para passear quando o mais novo começou a ter um ataque epilético e eles precisaram ir até um hospital. No caminho, passaram pela avenida Lineu Machado, onde acontecia uma blitz do Detran. "Quando eu cheguei na rua eu desci o vidro, (o agente) pediu a documentação do carro e eu falei 'moço, tô indo pro hospital, meu filho está passando mal'. E ele disse 'encoste o carro ali e vá a pé'', relatou Miquéias, que conduzia o veículo, dizendo ter continuado insistindo para seguir até a unidade médica. "(Eu disse) 'Você tem que me deixar passar, meu filho tá passando mal, e ele 'bora, encosta o carro agora', gritando comigo. E eu pedindo calma, foi na hora que ele me deu uma mãozada nos meus peitos", conta. Samuel diz que chegou a ficar "desnorteado" com o gesto e que pegou o celular para gravar a continuidade da abordagem. Ele conta que nessa hora chegaram dois policiais da PRE e que um deles teria torcido o seu braço, ainda dentro do veículo, e colocado uma arma de fogo próximo a sua barriga.

Na gravação que realizou, enviada ao O POVO, é possível ver o militar gritando para que o motorista saísse do veículo e ouvir Samuel dizendo frases como "Eu tenho um filho doente cara" e " Vai atirar em mim?". Em seguida ele deixa o automóvel e chega a questionar a atitude dos agentes. "Eu sou cidadão, ele me agrediu, ele bateu nos meus peito", diz para um segundo policial, explicando novamente o motivo de não ter descido. Dentro do carro, sua esposa chora segurando nos braços o filho do casal, que estaria passando mal. "Meu filho! Meu filho!", grita, enquanto as outras duas crianças saem do veículo chorando, assustadas.

"Quais os filhos que querem ver o pai em uma situação dessas? Sou um cara que nunca tive problema na Justiça, sou trabalhador (...) E ai o cara vem e me humilha na frente dos meus filhos", diz. Samuel conta que os agentes não prestaram apoio ao seu filho mais novo. De acordo com ele, a criança costuma ter dois tipos de crises: uma mais séria, que só passa com medicação na veia, e outra onde ele trava o pescoço e congela, voltando geralmente ao normal após um tempo, sem precisar de remédios.

No sábado, o pequeno, que também tem microcefalia, teve esse segundo tipo de crise, mas os pais resolveram levar logo ao hospital para amenizar o quadro e evitar que piorasse, como medida de precaução.

Conforme denunciante, como os agentes teriam "impedido" a ida a unidade de saúde, e após os momentos de tensão que teriam vivido, ele voltou para casa com sua família de carona. Samuel disse que o filho teve o quadro revertido normalmente, sob os cuidados dos pais. Carro é multado por infrações De acordo com Samuel, ele foi multado, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bloqueada e o carro levado por agentes. Na multa, apresentada ao O POVO, há a informação de que a infração foi aplicada em razão do motorista "transpor bloqueio viário policial". "Eles dizem que eu fugi, mas eu não fugi", defende. Ele conta que estava atuando como motorista de aplicativo e que agora está sem condições de ter renda, por não ter mais o carro, e diz ter ficado "traumatizado, com medo de sair" após o episódio acontecer.