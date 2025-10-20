"O que mais emociona é salvar uma vida", descreve percursor da Ciopaer após 30 anos

Fortaleza, CE, BR 14.10.25 - Solenidade de comemoração dos 30 anos do CIOPAER - (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Antônio Nirvando Monteiro foi um dos percursores do que hoje chamamos de Ciopaer. Em 1995, o oficial era capitão da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O militar e outros 22 iniciaram o Grupamento de Policiamento Aéreo da PMCE, que posteriormente tornou-se a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). O oficial concedeu entrevista ao O POVO ao ser homenageado em uma solenidade em alusão aos 30 anos da Ciopaer. Antônio Nirvando relembra tentativas trazer a aviação de segurança pública ao Ceará nos anos de 1991 e 1992.

As primeiras operações aéreas envolviam o uso de aeronaves alugadas. O oficial descreve que, no sequestro de Dom Aluísio Lorsheider, foi usado um helicóptero alugado. Em 1995, a extinta Companhia de Energia Elétrica do Ceará (Coelce) cedeu um helicóptero para a PM, e, dessa forma, iniciou a atuação do Grupamento Aéreo, que, inicialmente, era destinado aos militares. "Temos dados estatísticos anteriores que mostram determinadas áreas de Fortaleza, que mantinham um nível de criminalidade e que depois de usarmos o helicóptero pontualmente, em alguns momentos, tivemos, no mês seguinte, uma queda da criminalidade", explica o coronel que entrou para a reserva em 2014.

O grupamento tornou-se um centro integrado, que integrou o trabalho de policiais militares, policiais civis e bombeiros militares. O coronel Monteiro foi o primeiro diretor do Centro Integrado. A partir dessa mudança, a Ciopaer recebeu três helicópteros.

A Ciopaer) era atrelada a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), no entanto foi retirada do organograma da Ciops passou a ter um próprio organograma. Um protagonismo para a coordenadoria, que seguiu com a chegada de mais quatro helicópteros de fabricação alemã. Ao citar o ingresso na reserva da PMCE, o percursor da Ciopar demonstra emoção. "Fiz a minha parte. O que mais me emociona é quando você consegue resgatar uma vida e você vê que essa estrutura foi paga. Você tem uma estrutura grandiosa e se você subutiliza, não produz, se torna um gasto. O investimento é quando você tem retorno, quando salva vidas e protege cidadãos. Quando o povo pode contar com aquilo", descreve.

Cabo e soldado foram enviados à São Paulo para aprender e permaneceram quase 30 anos salvando vidas Tenente Velerizo e subtenente Ezio também estavam homenageados e explicaram sobre o trabalho realizado em 1995. "Em 95 fomos designados pela Policia Militar e fizemos curso de operação aérea", disse. Na época Valerizo era cabo e Ézio era soldado. Eles foram buscar conhecimento em São Paulo e levaram os estudos ao Ceará, onde compartilhavam com os colegas. Com a atuação dos agentes de segurança na aviação de segurança pública, em 1995, em meio a dificuldades e falta de equipamentos. O primeiro passo dos policiais foi essencial para que a Ciopaer fosse o que é atualmente, nos 30 anos. "O que nós passávamos, fazíamos as operações com risco maior, mas com a tecnologia facilitou mais para o tripulante operacional. Os desafios eram a falta de equipamento e tecnologia, mas isso foi uma etapa e foi sendo superado. Os equipamentos vieram, formando novos operadores. Ná época foram seis homens tripulantes e depois os pilotos e treinados com os polotos da antiga Coelce", diz Ezio ao se referir a extinta Companhia de Energia Elétrica do Ceará (Coelce).