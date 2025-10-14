Dia do Professor: 15 de outubro é feriado em Fortaleza? Entenda

É prática comum nas escolas municipais e particulares brasileiras conceder recesso ou ponto facultativo no Dia do Professor / Crédito: Samuel Setubal

No Brasil, o 15 de outubro é oficialmente reconhecido como o Dia do Professor. A data homenageia os profissionais da educação, no entanto, isso não o torna um feriado nacional. Ele não está entre os feriados em que repartições públicas, empresas e comércio devem fechar as portas. A aplicação da data restringe-se ao âmbito educacional, ou seja, cabe às instituições de ensino decidir se haverá ou não suspensão das atividades.

Em outras palavras, para a maioria dos trabalhadores e para o funcionamento normal dos serviços públicos e privados, o dia 15 de outubro é considerado um dia útil comum, salvo determinação local contrária.

Dia do Professor: aulas em Fortaleza no dia 15 de outubro Para responder à pergunta especificamente sobre Fortaleza e o estado do Ceará, é necessário observar os calendários escolares das redes estadual e municipal, além dos cronogramas de instituições de ensino superior e técnico. Rede estadual e municipal de Fortaleza e do Ceará O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (Seduc-CE), divulga anualmente as orientações para o ano letivo. A proposta de calendário letivo estadual de 2025 orienta que as escolas sigam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e que cada rede defina seu próprio calendário.

Em Fortaleza, a assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal da Educação (SME) divulgou em nota ao O POVO que na quarta-feira, 15, as escolas estarão abertas e terão aulas normais. O Feriado do Dia do Professor foi realocado para sexta-feira, 17. É prática comum nas escolas municipais e particulares brasileiras conceder recesso ou ponto facultativo no Dia do Professor. A decisão costuma ser confirmada pelas secretarias ou pelas próprias escolas próximas à data. O Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe/CE) afirmou em nota que a data será mantida como feriado.

"Neste ano, a Assembleia Geral de Mantenedores, responsável por aprovar a sugestão do calendário escolar, decidiu manter a data original, sem alterações durante a semana. Portanto, o feriado para os professores está confirmado para o dia 15/10 (quarta-feira)."

Instituições técnicas e superiores em Fortaleza Em instituições de ensino superior e técnico, o funcionamento no dia 15 de outubro é definido pelos calendários acadêmicos de cada instituição.