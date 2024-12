Picolé de tilápia? Inovação une nutrição e sabor na mesma sobremesa

A Brazilian Fish, empresa pertencente ao Grupo Ambar Amaral e especializada na cadeia de produção de tilápia, lançou um produto inusitado: o picolé de tilápia. A sobremesa combina a leveza do gelato com o alto teor proteico do peixe, trazendo um conceito inovador ao unir saúde e sabor em um formato inédito.

O picolé, disponível nos sabores Pistache, Chocolate Branco e Chocolate Meio-Amargo, tem uma característica peculiar: apesar de ser feito a partir do filé de tilápia, não possui gosto de peixe. Sônia Ambar, presidente do grupo, afirma que o doce foi criado algo para quem quer ganhar proteína de forma saborosa, com oito gramas de proteína e zero açúcar.