Estudante de Maranguape irá representar o Ceará em competição nacional de Wrestling

Aluna do 8º ano da Escola Municipal de Direitos Humanos, a jovem é a 1º representante feminina do município a participar dos JEB´s / Crédito: Valeska Andrade

Com apenas 14 anos, a estudante Klayane Maria Oliveira Santos da Silva é o mais novo orgulho da cidade de Maranguape. No próximo domingo, 19, a jovem embarca para Uberlândia (MG) para representar o Ceará na fase nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), na modalidade wrestling (luta livre), categoria feminina, de 12 a 14 anos. Mesmo tendo conhecido o esporte há poucos meses, ela demonstrou talento e grande desempenho, conquistando o direito de competir entre os melhores do país.

LEIA TAMBÉM | Professor cria atividades lúdicas para alfabetizar crianças na zona rural de Paraipaba Descoberta da luta O interesse pelo mundo da luta começou por acaso. Há pouco mais de dois meses, durante uma aula de Educação Física, o professor da jovem a convidou para fazer um teste de wrestling. Até então, ela nunca havia participado de nenhum tipo de arte marcial. Seu desempenho chamou a atenção do técnico de luta Márcio Guilherme, conhecido como Cupim, que estava presente e identificou potencial na estudante logo no primeiro treino. A partir daí, o que começou como uma brincadeira se transformou em um novo caminho esportivo. Primeiras competições Klayane relata que, antes da primeira competição, só tinha treinado uma única vez. Mesmo assim, topou o desafio de encarar a fase municipal dos jogos escolares. O tempo era curto, e o treinador apenas lhe deu algumas orientações básicas sobre as regras da luta.

“O Cupim só me passou o básico do básico. Ele disse pra eu não encostar as costas no chão e tentar fazer no máximo 10 pontos”, lembra. Mesmo sem experiência e tendo que enfrentar uma atleta de outra modalidade, ela venceu a luta e garantiu vaga para a fase estadual. Contudo, uma lesão a impediu de participar dessa etapa. CONFIRA| Professor cearense adota ex-aluna ao encontrá-la no sistema de adoção



Um fator, porém, esteve a favor da jovem: não existiam outras competidoras em sua categoria. Somado a isso, o bom desempenho na fase anterior e a justificativa médica apresentada a fizeram ser classificada para a etapa nacional. Rotina de treinos Desde então, Klayane vem treinando intensamente. Ela explica que costuma praticar duas horas por dia, de segunda a sábado, além de fazer exercícios de cárdio para melhorar o condicionamento físico. Em alguns dias, treina em dois turnos, chegando a quatro horas de prática. “Eu treino de noite, às vezes no meio-dia e à noite também. Domingo é o único dia de folga, e mesmo assim, às vezes faço o cárdio”, conta.