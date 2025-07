Ceará e Fortaleza contribuem com arrecadação de alimentos para o Ceará Sem Fome

A dupla anunciou uma campanha onde a partir de 1 kg de alimento doado, o torcedor concorre a uma camisa de um dos clubes autografada pelo elenco ou uma bola que será utilizada no Clássico Rei do domingo, 13, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Ceará e Fortaleza lançaram uma promoção visando arrecadar alimentos para o programa Ceará Sem Fome, do Governo do Estado do Ceará. A informação foi divulgada em uma coletiva de imprensa na Arena Castelão, na manhã desta segunda-feira, 7.

Para concorrer aos prêmios, o torcedor deve se dirigir a sede de um dos clubes para fazer a doação e após isso, será realizado rápido cadastro que lhes permitirá participar do sorteio. A sede do Ceará fica na avenida João Pessoa, número 3532, no bairro Damas; enquanto a sede do Fortaleza se localiza na avenida Fernandes Távora, 200, no bairro Jóquei Clube.

Doações também podem ser feitas pelos meios oficiais do Governo do Estado e nas lojas oficiais de ambas as equipes, mas serão inválidas para o cadastro do sorteio. A iniciativa busca arrecadar 50 toneladas de alimento para o programa.

Além das parcerias com os clubes da capital, a iniciativa Ceará Sem Fome já promoveu outros eventos envolvendo o futebol. Em abril deste ano, o Jogo da Amizade, partida amistosa promovida por Ronaldinho Gaúcho, teve parte da sua renda convertida ao programa.