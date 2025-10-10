3 a cada 10 pessoas vivem em insegurança alimentar no Ceará

Três a cada 10 pessoas vivem em insegurança alimentar no Ceará, diz IBGE391 mil pessoas estavam em insegurança alimentar grave em 2024. Houve uma redução de 27,59%
Cerca de 3 milhões de pessoas vivem em algum grau de insegurança alimentar no Ceará, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual (Pnad Contínua) de 2024.
Os dados mostram uma redução no número de moradores que enfrentavam algum nível de fome. Em 2023, eram 3,4 milhões de cearenses nessa situação. A taxa foi de 37% para 32,5% da população do Estado na nova edição da pesquisa, divulgada nesta sexta-feira, 10.
O acesso aos alimentos em quantidade e qualidade adequada é categorizado conforme a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia) em três níveis: leve, moderado e grave.
No nível leve, há preocupação e incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro. Isso faz com que famílias adotem estratégias que visam não comprometer a quantidade de alimentos disponível, levando a uma diminuição da qualidade.
Essa é a realidade de cerca de 2 milhões de cearenses, o que equivale a 22,1% dos moradores. Na pesquisa do ano anterior, o número era de 2,144 milhões.
Aqueles com insegurança alimentar moderada - ou seja, que tinham redução quantitativa de alimentos ou ruptura de padrões de alimentação devido à falta de insumos entre adultos - também diminuíram. Eram 716 mil em 2023 e, em 2024, passaram a 576 mil.
Já 391 mil pessoas estavam em insegurança alimentar grave. Nesse caso, os alimentos faltam para todas as pessoas da família, incluindo crianças. Houve uma redução de 27,59%.
Norte e Nordeste seguem tendo maiores taxas de insegurança alimentar
Assim como na edição anterior da pesquisa, as regiões Norte e Nordeste apresentaram as menores proporções de domicílios em segurança alimentar.
Apesar de mais da metade dos moradores terem acesso pleno aos alimentos, os números são bem menores do que os registrados no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No entanto, as áreas têm as taxas mais elevadas de domicílios onde a fome esteve presente, com 6,3% e 4,8% respectivamente.