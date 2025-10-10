3 a cada 10 pessoas vivem em insegurança alimentar no Ceará

Insegurança alimentar caiu, mas continua afetando mais nordestinos e nortistas / Crédito: fotos Samuel Setúbal

Cerca de 3 milhões de pessoas vivem em algum grau de insegurança alimentar no Ceará, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual (Pnad Contínua) de 2024. Os dados mostram uma redução no número de moradores que enfrentavam algum nível de fome. Em 2023, eram 3,4 milhões de cearenses nessa situação. A taxa foi de 37% para 32,5% da população do Estado na nova edição da pesquisa, divulgada nesta sexta-feira, 10.

O acesso aos alimentos em quantidade e qualidade adequada é categorizado conforme a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia) em três níveis: leve, moderado e grave. No nível leve, há preocupação e incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro. Isso faz com que famílias adotem estratégias que visam não comprometer a quantidade de alimentos disponível, levando a uma diminuição da qualidade. Essa é a realidade de cerca de 2 milhões de cearenses, o que equivale a 22,1% dos moradores. Na pesquisa do ano anterior, o número era de 2,144 milhões. Aqueles com insegurança alimentar moderada - ou seja, que tinham redução quantitativa de alimentos ou ruptura de padrões de alimentação devido à falta de insumos entre adultos - também diminuíram. Eram 716 mil em 2023 e, em 2024, passaram a 576 mil.