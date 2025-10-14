Chave Michelin: o que é a honraria ganha por hotel no Ceará

Hotel no Ceará recebe 'chave Michelin'; saiba o que significaO hotel cearense Carmel Taíba Exclusive Resort foi agraciado com uma Chave Michelin durante cerimônia internacional; confira o que significa
O Ceará acaba de entrar para o seleto grupo de destinos reconhecidos pelo Guia Michelin, uma das mais respeitadas referências globais em gastronomia e hospitalidade.
O Carmel Taíba Exclusive Resort, localizado em São Gonçalo do Amarante, foi agraciado com uma Chave Michelin 2025, distinção que celebra hotéis de hospitalidade excepcional.
O anúncio foi feito no último dia 8 de outubro, durante cerimônia no Musée des Arts Décoratifs, em Paris, quando o Guia apresentou sua Seleção Global de Hotéis.
Ao todo, 2.457 hotéis receberam entre uma e três Chaves Michelin, em reconhecimento ao alto padrão de serviço, conforto, design e experiência proporcionada aos hóspedes.
Chaves Michelin: o que são?
As Chaves Michelin funcionam de forma semelhante às tradicionais Estrelas Michelin, atribuídas a restaurantes. Agora, o selo também avalia a excelência na hotelaria, com três níveis de distinção:
- Uma Chave Michelin: estadia muito especial, com personalidade e serviço acima do esperado;
- Duas Chaves Michelin: experiência excepcional, com arquitetura marcante e atmosfera única;
- Três Chaves Michelin: estadia extraordinária, símbolo máximo de conforto, estilo e elegância.
Segundo Gwendal Poullennec, diretor internacional do Guia Michelin, a novidade “redefine a excelência no mundo da hotelaria”, estabelecendo “um novo padrão global de experiências memoráveis”.
Chaves Michelin: Ceará entre os melhores do mundo
Único representante do Ceará, o Carmel Taíba Exclusive Resort recebeu uma Chave Michelin, tornando-se parte da primeira seleção oficial do Guia no Estado.
Localizado sobre falésias e com vista panorâmica para o mar da Taíba, o hotel promete combinar arquitetura contemporânea, integração à natureza e gastronomia de alto padrão.
Com apenas 36 acomodações, o resort aposta na exclusividade e na valorização da cultura local. A conquista coloca o Ceará no radar do turismo internacional.
Chaves Michelin: outros hotéis brasileiros premiados
Além do destaque cearense, o Brasil foi o país sul-americano com mais hotéis reconhecidos na seleção de 2025. Ao todo, 20 estabelecimentos brasileiros receberam Chaves Michelin, distribuídas entre as categorias de uma, duas e três chaves.
Três Chaves Michelin - estadias extraordinárias:
- Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel (Paraná)
- Rosewood São Paulo (São Paulo)
Duas Chaves Michelin - estadias excepcionais:
- Copacabana Palace, A Belmond Hotel (Rio de Janeiro)
- Palácio Tangará (São Paulo)
Uma Chave Michelin - estadias muito especiais:
- Barracuda Hotel & Villas (Bahia)
- Botanique Hotel & Spa (São Paulo)
- Carmel Taíba Exclusive Resort (Ceará)
- Emiliano São Paulo (São Paulo)
- Fasano Angra dos Reis (Rio de Janeiro)
- Fasano Boa Vista (São Paulo)
- Fasano Salvador (Bahia)
- Fasano São Paulo (São Paulo)
- Fasano Trancoso (Bahia)
- Fera Palace Hotel (Bahia)
- Hotel Santa Teresa Rio MGallery (Rio de Janeiro)
- Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort (Alagoas)
- Ponta dos Ganchos Exclusive Resort (Santa Catarina)
- Pulso Hotel Faria Lima (São Paulo)
- Toca da Coruja (Rio Grande do Norte)
- Txai Resort (Bahia)
Chaves Michelin: Brasil lidera reconhecimento na América do Sul
No continente, 84 hotéis foram premiados em sete países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. O Brasil lidera em número de reconhecimentos e abriga dois dos cinco hotéis sul-americanos com Três Chaves.
A distinção reforça o protagonismo brasileiro na hotelaria de luxo e consolida o país como destino de referência para experiências sofisticadas, sustentáveis e com forte identidade cultural.
Para o Ceará, o reconhecimento tem efeito simbólico e prático. Além de ampliar a visibilidade internacional do Estado, a presença de um hotel cearense no Guia Michelin deve impulsionar o turismo, estimular investimentos e valorizar a cadeia hoteleira local.
A conquista também consolida o litoral cearense, já conhecido por suas belezas naturais e clima estável, como destino de luxo no Nordeste brasileiro.
A lista completa dos hotéis premiados está disponível no site guide.michelin.com