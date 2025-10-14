Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chave Michelin: o que é a honraria ganha por hotel no Ceará

Hotel no Ceará recebe 'chave Michelin'; saiba o que significa

O hotel cearense Carmel Taíba Exclusive Resort foi agraciado com uma Chave Michelin durante cerimônia internacional; confira o que significa
O Ceará acaba de entrar para o seleto grupo de destinos reconhecidos pelo Guia Michelin, uma das mais respeitadas referências globais em gastronomia e hospitalidade.

O Carmel Taíba Exclusive Resort, localizado em São Gonçalo do Amarante, foi agraciado com uma Chave Michelin 2025, distinção que celebra hotéis de hospitalidade excepcional.

O anúncio foi feito no último dia 8 de outubro, durante cerimônia no Musée des Arts Décoratifs, em Paris, quando o Guia apresentou sua Seleção Global de Hotéis.

Ao todo, 2.457 hotéis receberam entre uma e três Chaves Michelin, em reconhecimento ao alto padrão de serviço, conforto, design e experiência proporcionada aos hóspedes.

Chaves Michelin: o que são?

As Chaves Michelin funcionam de forma semelhante às tradicionais Estrelas Michelin, atribuídas a restaurantes. Agora, o selo também avalia a excelência na hotelaria, com três níveis de distinção:

  • Uma Chave Michelin: estadia muito especial, com personalidade e serviço acima do esperado;
  • Duas Chaves Michelin: experiência excepcional, com arquitetura marcante e atmosfera única;
  • Três Chaves Michelin: estadia extraordinária, símbolo máximo de conforto, estilo e elegância.

Segundo Gwendal Poullennec, diretor internacional do Guia Michelin, a novidade “redefine a excelência no mundo da hotelaria”, estabelecendo “um novo padrão global de experiências memoráveis”.

Chaves Michelin: Ceará entre os melhores do mundo

Único representante do Ceará, o Carmel Taíba Exclusive Resort recebeu uma Chave Michelin, tornando-se parte da primeira seleção oficial do Guia no Estado.

Localizado sobre falésias e com vista panorâmica para o mar da Taíba, o hotel promete combinar arquitetura contemporânea, integração à natureza e gastronomia de alto padrão.

Com apenas 36 acomodações, o resort aposta na exclusividade e na valorização da cultura local. A conquista coloca o Ceará no radar do turismo internacional.

Chaves Michelin: outros hotéis brasileiros premiados

Além do destaque cearense, o Brasil foi o país sul-americano com mais hotéis reconhecidos na seleção de 2025. Ao todo, 20 estabelecimentos brasileiros receberam Chaves Michelin, distribuídas entre as categorias de uma, duas e três chaves.

Três Chaves Michelin - estadias extraordinárias:

  • Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel (Paraná)
  • Rosewood São Paulo (São Paulo)

Duas Chaves Michelin - estadias excepcionais:

  • Copacabana Palace, A Belmond Hotel (Rio de Janeiro)
  • Palácio Tangará (São Paulo)

Uma Chave Michelin - estadias muito especiais:

  • Barracuda Hotel & Villas (Bahia)
  • Botanique Hotel & Spa (São Paulo)
  • Carmel Taíba Exclusive Resort (Ceará)
  • Emiliano São Paulo (São Paulo)
  • Fasano Angra dos Reis (Rio de Janeiro)
  • Fasano Boa Vista (São Paulo)
  • Fasano Salvador (Bahia)
  • Fasano São Paulo (São Paulo)
  • Fasano Trancoso (Bahia)
  • Fera Palace Hotel (Bahia)
  • Hotel Santa Teresa Rio MGallery (Rio de Janeiro)
  • Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort (Alagoas)
  • Ponta dos Ganchos Exclusive Resort (Santa Catarina)
  • Pulso Hotel Faria Lima (São Paulo)
  • Toca da Coruja (Rio Grande do Norte)
  • Txai Resort (Bahia)

Chaves Michelin: Brasil lidera reconhecimento na América do Sul

No continente, 84 hotéis foram premiados em sete países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. O Brasil lidera em número de reconhecimentos e abriga dois dos cinco hotéis sul-americanos com Três Chaves.

A distinção reforça o protagonismo brasileiro na hotelaria de luxo e consolida o país como destino de referência para experiências sofisticadas, sustentáveis e com forte identidade cultural.

Para o Ceará, o reconhecimento tem efeito simbólico e prático. Além de ampliar a visibilidade internacional do Estado, a presença de um hotel cearense no Guia Michelin deve impulsionar o turismo, estimular investimentos e valorizar a cadeia hoteleira local.

A conquista também consolida o litoral cearense, já conhecido por suas belezas naturais e clima estável, como destino de luxo no Nordeste brasileiro.

A lista completa dos hotéis premiados está disponível no site guide.michelin.com

