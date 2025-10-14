Chave Michelin: o que é a honraria ganha por hotel no Ceará

Único representante do Ceará, o Carmel Taíba Exclusive Resort recebeu uma Chave Michelin 2025 / Crédito: Carmel Taíba Exclusive Resort/Divulgação

O Ceará acaba de entrar para o seleto grupo de destinos reconhecidos pelo Guia Michelin, uma das mais respeitadas referências globais em gastronomia e hospitalidade. O Carmel Taíba Exclusive Resort, localizado em São Gonçalo do Amarante, foi agraciado com uma Chave Michelin 2025, distinção que celebra hotéis de hospitalidade excepcional.

O anúncio foi feito no último dia 8 de outubro, durante cerimônia no Musée des Arts Décoratifs, em Paris, quando o Guia apresentou sua Seleção Global de Hotéis. Ao todo, 2.457 hotéis receberam entre uma e três Chaves Michelin, em reconhecimento ao alto padrão de serviço, conforto, design e experiência proporcionada aos hóspedes.

Chaves Michelin: o que são? As Chaves Michelin funcionam de forma semelhante às tradicionais Estrelas Michelin, atribuídas a restaurantes. Agora, o selo também avalia a excelência na hotelaria, com três níveis de distinção:

Uma Chave Michelin: estadia muito especial, com personalidade e serviço acima do esperado;



estadia muito especial, com personalidade e serviço acima do esperado; Duas Chaves Michelin: experiência excepcional, com arquitetura marcante e atmosfera única;



experiência excepcional, com arquitetura marcante e atmosfera única; Três Chaves Michelin: estadia extraordinária, símbolo máximo de conforto, estilo e elegância. Segundo Gwendal Poullennec, diretor internacional do Guia Michelin, a novidade "redefine a excelência no mundo da hotelaria", estabelecendo "um novo padrão global de experiências memoráveis".

Chaves Michelin: Ceará entre os melhores do mundo Único representante do Ceará, o Carmel Taíba Exclusive Resort recebeu uma Chave Michelin, tornando-se parte da primeira seleção oficial do Guia no Estado.

Localizado sobre falésias e com vista panorâmica para o mar da Taíba, o hotel promete combinar arquitetura contemporânea, integração à natureza e gastronomia de alto padrão. Com apenas 36 acomodações, o resort aposta na exclusividade e na valorização da cultura local. A conquista coloca o Ceará no radar do turismo internacional.