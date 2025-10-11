Últimos dias para inscrições em vagas do Mais Médicos Especialistas no Ceará

Há vagas nas especialidades de anestesiologia, cirurgia geral e outras / Crédito: Divulgação/Letícia Amaral

As inscrições para a segunda chamada do Mais Médicos Especialistas seguem abertas até domingo, 12. O programa busca ampliar o acesso a atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS). No Ceará, seis vagas são imediatas e 228 destinadas ao cadastro reserva em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública.

O processo de inscrições é realizado na plataforma da UNA-SUS, a partir do preenchimento do formulário. Ao preencher o documento, os médicos indicam os locais onde desejam atuar. No Brasil, há aproximadamente três mil postos de serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública de saúde. Os profissionais aprovados serão chamados em futuras convocações, de acordo com a disponibilidade de vagas nas instituições. Há vagas nas especialidades de anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oncológica, ginecologia, endoscopia, coloproctologia, gastroenterologia, obstetrícia, cardiologia, oncologia clínica, radiologia e otorrinolaringologia.



Profissionalização Para além do reforço no atendimento de hospitais e de policlínicas do SUS, os médicos especialistas aprovados passarão por um aprimoramento profissional, em sua área de formação. O curso será ministrado por profissionais de hospitais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) e da Rede Ebserh. Serão 16 horas semanais dedicadas à prática assistencial em unidades do SUS. Os profissionais também contarão com quatro horas semanais de atividades educacionais, que incluem mentoria remota e atividades imersivas.