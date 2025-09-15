Concurso Bombeiros Ceará: inscrições abrem nesta segunda, 15

Edital oferta 50 vagas imediatas e mais 80 de cadastro de reserva para o cargo de 2º tenente do Quadro de Oficiais / Crédito: FÁBIO LIMA

Começa nesta segunda-feira, dia 15, as inscrições do concurso público do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE). Estão sendo ofertadas 50 vagas imediatas e mais 80 de cadastro de reserva para o cargo de 2º tenente do Quadro de Oficiais. Remuneração pode chegar a R$ 9.469,93.

Os interessados podem se candidatar no site do Instituto Consulpam, organizadora do certame, até às 17h do dia 29 de setembro. Confira aqui o edital A taxa de inscrição custa R$ 210. A isenção da taxa pode ser solicitada no período de 15 a 17 de setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de cinco etapas, compostas por Prova Objetiva, Inspeção de Saúde, Avaliação Psicológica, Avaliação de Capacidade Física e Investigação Social. A primeira é prevista em 26 de outubro.

Concurso Bombeiros: O que é preciso para ser 2º tenente? Conforme o edital, a carreira exige nível superior e idade máxima de 29 anos na data de inscrição no concurso. Além disso, é preciso ter, no mínimo, 1,62m de altura, se candidato do sexo masculino, e 1,57m, se candidata do sexo feminino. O candidato deve ter ainda Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria "B", válida. Não pode ter tatuagens visíveis, quando em uso dos diversos uniformes, de suásticas, de obscenidades e de ideologias terroristas ou que façam apologia à violência, às drogas ilícitas ou à discriminação de raça, credo, sexo ou origem, nos termos do disposto no inciso X do art. 13 da Lei Federal nº 14.751/2023.