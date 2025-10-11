Relíquia de São Carlo Acutis será exibida em missa na Paróquia Cristo Rei, em Fortaleza

Carlo Acutis foi canonizado pelo papa Leão XVI / Crédito: Luca Prizia / AFP

A Paróquia Cristo Rei, localizada no Centro de Fortaleza, realiza neste sábado, 11, às 17h, uma Santa Missa marcada por uma ocasião rara de devoção: a presença da relíquia de São Carlo Acutis, jovem santo recentemente canonizado. A presença do relicário durante a celebração eucarística oferece aos fiéis a oportunidade de se aproximar do exemplo de fé e dedicação do novo santo, transformando a missa em um momento de reflexão espiritual e inspiração pessoal.

Sua canonização se deu após a confirmação de dois milagres atribuídos à sua intercessão — um no Brasil e outro na Costa Rica. O primeiro envolveu a recuperação inexplicável de um menino no Brasil, diagnosticado com uma doença rara e grave, enquanto o segundo ocorreu na Costa Rica, quando uma gestante enfrentava complicações que colocavam em risco sua vida e a do bebê, mas ambos sobreviveram de forma considerada milagrosa. Os casos foram avaliados por comissões médicas e teológicas do Vaticano antes de serem oficialmente reconhecidos, tornando possível a elevação de Carlo à santidade.

Antes disso, Carlo havia sido beatificado em 2020. É frequentemente reconhecido por seu empenho em unir fé e modernidade, especialmente por criar um site para catalogar milagres eucarísticos. Peregrinações da relíquia A relíquia de primeiro grau de São Carlo Acutis chegou à Arquidiocese de Fortaleza em 15 de março de 2025, durante a Catequese Jubilar para Juventudes promovida pelo Setor Juventude (Sejaf).

Composta por dois fios de cabelo do jovem santo, a relíquia iniciou uma peregrinação pelas nove regiões episcopais da arquidiocese, passando por diversas paróquias e comunidades. A visita à Paróquia Cristo Rei, no Centro de Fortaleza, neste sábado, 11 de outubro, integra essa peregrinação e permitirá aos fiéis participar da Santa Missa com a presença do relicário, seguida de momentos de oração e veneração até as 19h. A paróquia divulgará para o público os detalhes de acesso para visitação e veneração da relíquia durante o evento.