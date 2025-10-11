Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Relíquia de São Carlo Acutis será exibida em missa na Paróquia Cristo Rei, em Fortaleza

Relíquia ficará disponível para veneração após a missa, oferecendo aos fiéis momentos de oração e reflexão sobre a vida e exemplo de Carlo Acutis
Tipo Notícia

A Paróquia Cristo Rei, localizada no Centro de Fortaleza, realiza neste sábado, 11, às 17h, uma Santa Missa marcada por uma ocasião rara de devoção: a presença da relíquia de São Carlo Acutis, jovem santo recentemente canonizado.

A presença do relicário durante a celebração eucarística oferece aos fiéis a oportunidade de se aproximar do exemplo de fé e dedicação do novo santo, transformando a missa em um momento de reflexão espiritual e inspiração pessoal.

Após a missa, a relíquia permanecerá exposta na igreja até as 19h, permitindo que os fiéis participem de momentos individuais de oração e veneração.

A iniciativa reforça a tradição de devoção aos santos e busca inspirar a comunidade a seguir o exemplo de Carlo Acutis, conhecido por unir fé e modernidade, especialmente por seu trabalho na divulgação de milagres eucarísticos por meios digitais.

Relíquia e canonização

Carlo Acutis foi canonizado em 7 de setembro de 2025 pelo papa Leão XIV, em cerimônia realizada no Vaticano.

Sua canonização se deu após a confirmação de dois milagres atribuídos à sua intercessão — um no Brasil e outro na Costa Rica.

O primeiro envolveu a recuperação inexplicável de um menino no Brasil, diagnosticado com uma doença rara e grave, enquanto o segundo ocorreu na Costa Rica, quando uma gestante enfrentava complicações que colocavam em risco sua vida e a do bebê, mas ambos sobreviveram de forma considerada milagrosa.

Os casos foram avaliados por comissões médicas e teológicas do Vaticano antes de serem oficialmente reconhecidos, tornando possível a elevação de Carlo à santidade.

Antes disso, Carlo havia sido beatificado em 2020.

É frequentemente reconhecido por seu empenho em unir fé e modernidade, especialmente por criar um site para catalogar milagres eucarísticos.

Peregrinações da relíquia

A relíquia de primeiro grau de São Carlo Acutis chegou à Arquidiocese de Fortaleza em 15 de março de 2025, durante a Catequese Jubilar para Juventudes promovida pelo Setor Juventude (Sejaf).

Composta por dois fios de cabelo do jovem santo, a relíquia iniciou uma peregrinação pelas nove regiões episcopais da arquidiocese, passando por diversas paróquias e comunidades. A visita à Paróquia Cristo Rei, no Centro de Fortaleza, neste sábado, 11 de outubro, integra essa peregrinação e permitirá aos fiéis participar da Santa Missa com a presença do relicário, seguida de momentos de oração e veneração até as 19h.

A paróquia divulgará para o público os detalhes de acesso para visitação e veneração da relíquia durante o evento.

 

Serviço

Exposição da relíquia de São Carlo Acutis

Sábado, 11 de outubro, às 17h

Paróquia Cristo Rei (rua Nogueira Acioli, 805, Centro - Fortaleza)

 

