Estudantes denunciam presença de carne estragada e larvas na merenda de escola em Fortaleza

Larvas de mosca encontradas em copo de suco da escola / Crédito: Reprodução

Estudantes encontraram carne estragada e larvas de mosca na merenda escolar da EEEP José de Barcelos, em Messejana. Segundo relatos, alunos chegaram a passar mal após refeições. Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) apura o caso e diz que vai rescindir contrato com a empresa fornecedora dos alimentos.

Em imagens encaminhadas ao O POVO, é possível ver larvas em copos de sucos e muitas delas dentro de um bebedor de água, que fica disponível aos alunos. Registros teriam sido feitos nessa terça-feira, 7. Uma estudante da escola, que não será identificada, diz que os tapurus também foram encontrados em outros alimentos, como o arroz. Além disso, ela conta que na última sexta-feira, 3, escola serviu feijoada com carne estragada, levando alguns alunos a passarem mal após consumir a refeição. "(Um colega me disse) que comeu e quando chegou em casa teve dor de barriga, e que tinha muita gente na coordenação porque tava passando mal e também muita gente nos banheiros por isso", relata. Ela diz ainda que o corpo escolar soube desse episódio e das larvas encontradas, informando aos estudantes que colheria informações para encaminhar a Secretária de Educação.