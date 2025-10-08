Estudantes denunciam presença de carne estragada e larvas na merenda de escola em Fortaleza

Estudantes denunciam presença de carne estragada e larvas na merenda de escola em FortalezaAlunos teriam chegado a passar mal após refeições. Seduc apura o caso e diz que vai rescindir contrato com a empresa fornecedora dos alimentos
Estudantes encontraram carne estragada e larvas de mosca na merenda escolar da EEEP José de Barcelos, em Messejana. Segundo relatos, alunos chegaram a passar mal após refeições. Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) apura o caso e diz que vai rescindir contrato com a empresa fornecedora dos alimentos.
Em imagens encaminhadas ao O POVO, é possível ver larvas em copos de sucos e muitas delas dentro de um bebedor de água, que fica disponível aos alunos. Registros teriam sido feitos nessa terça-feira, 7.
Uma estudante da escola, que não será identificada, diz que os tapurus também foram encontrados em outros alimentos, como o arroz. Além disso, ela conta que na última sexta-feira, 3, escola serviu feijoada com carne estragada, levando alguns alunos a passarem mal após consumir a refeição.
"(Um colega me disse) que comeu e quando chegou em casa teve dor de barriga, e que tinha muita gente na coordenação porque tava passando mal e também muita gente nos banheiros por isso", relata.
Ela diz ainda que o corpo escolar soube desse episódio e das larvas encontradas, informando aos estudantes que colheria informações para encaminhar a Secretária de Educação.
"Eles (coordenadores) disseram que desde o dia da carne estragada estão recolhendo informações para mandar para a Seduc. A dúvida que fica é: enquanto tão recolhendo provas, a gente continua comendo comida estragada? Com larvas? Não acredito que isso seja correto. Já cheguei a flagrar profissionais na cozinha usando chinelos e descalços, pratos e talheres mal lavados, entre outros", aponta a aluna.
Secretaria apura caso e vai rescindir contrato com empresa
Procurada pelo O POVO, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou que, "em conformidade com a legislação vigente, iniciou os procedimentos de rescisão contratual e a aplicação de sanções à empresa responsável pelo fornecimento da alimentação escolar da EEEP José de Barcelos".
Em nota encaminhada nesta quarta-feira, 8, a pasta frisou que busca apurar de forma completa os fatos, realizando reuniões técnicas e inspeções na unidade de ensino, "com o objetivo de apurar responsabilidades e encaminhar as medidas jurídicas e administrativas necessárias".
"Como ação preventiva, a Superintendência das Escolas de Fortaleza (Sefor 2) intensificou o monitoramento da alimentação escolar na unidade, ampliando o rigor da fiscalização da qualidade dos alimentos servidos aos estudantes. A Secretaria reitera seu compromisso permanente com a segurança alimentar, a transparência nos processos e o bem-estar dos alunos da rede pública estadual", diz.