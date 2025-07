Surperdotado de 2 anos é o brasileiro mais jovem na sociedade de alto QI

Com um QI 132, Paulo Alex surpreende a todos com suas altas habilidades. Além de contar de 1 a 100 em inglês, ele também conhece todo o alfabeto russo

Com um ano e cinco meses, Paulo já conhecia todas as letras do alfabeto. Em pouco tempo, aprendeu a ler e escrever.

Nascido no Piauí, mas radicado no Ceará, Paulo mora com a família em Sobral , a 243,5 km de Fortaleza . Segundo a mãe, Jordana Morais, com apenas quatro meses ele já pronunciava as primeiras palavras, o que deixou os pais surpresos.

Uma das grandes curiosidades do pequeno Paulo é o interesse por idiomas. Além de saber contar até 100 em inglês, ele conhece todo o alfabeto russo. Segundo Jordana, esse gosto surgiu espontaneamente, ao assistir vídeos no YouTube. “A gente colocava desenhos em português, e ele sozinho mudava para o russo. Foi assim que aprendeu não só o alfabeto, mas também os números e as cores.” Veja o vídeo abaixo:

Após comprovarem a superdotação do filho, Jamaro e Jordana buscaram a Mensa, uma organização internacional sem fins lucrativos voltada para pessoas com altas habilidades intelectuais. A instituição reúne indivíduos que pertencem ao grupo dos 2% da população mundial com os maiores QIs, e está presente em cerca de 100 países — atuando no Brasil há 20 anos.

“Ficamos muito felizes por ele ter conseguido entrar, pois além de saudável, ele é uma criança muito curiosa. No futuro, queremos que ele possa, de alguma forma, contribuir com o benefício da humanidade”, celebra Jordana.

Ingresso na vida escolar

Devido à grande curiosidade do filho, os pais optaram por matriculá-lo em uma escola especializada em junho deste ano. A instituição escolhida foi o colégio Farias Brito, que possui histórico no acompanhamento de crianças com altas habilidades. “Vimos que não dava mais para ele continuar em casa, porque a curiosidade dele só aumentava”, explica Jordana.

Ela destaca que Paulo se adaptou com facilidade ao novo ambiente. “Ele é muito amável, logo fez amizade com as crianças e com a professora; sempre chega com um sorriso no rosto e se familiariza rápido com as pessoas.”

Jordana explica que Paulo tem uma convivência tranquila com todos, mas apresenta uma energia intensa voltada para o aprendizado, querendo a todo tempo aprender algo novo: “Se mostramos algo que ele já sabe, ele não se interessa, quer sempre aprender algo novo. O Paulo só se anima se for algo que ele ainda não conhece.”

Uma infância sadia

Apesar do gosto por conteúdos pedagógicos, os pais se esforçam para estimular também o lado lúdico com brinquedos e atividades que não tenham relação com o aprendizado escolar. A grande preocupação deles é que Paulo “não perca a fase da infância” e possa viver cada fase da vida de forma sadia.

Segundo ela, a convivência com a irmãzinha mais nova tem sido essencial: “A irmã foi o maior presente que ele recebeu. É com ela que ele desenvolve o lado de brincar, de ser criança. Quando ela está dormindo, ele já volta a querer coisas mais pedagógicas, como livros e letras.”

Questionada sobre o futuro do filho, ela responde com serenidade: “Queremos que ele escolha o que mais gostar. Somos da área jurídica, mas não vamos direcioná-lo. O mais importante é que ele seja uma boa pessoa e que, com o dom que tem, possa de alguma forma contribuir para um mundo melhor. Essa é nossa maior esperança.”

