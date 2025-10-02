Quais são os antídotos para intoxicação por metanol — e como custo interfere nisso

Getty Images Autoridades investigam se origem das intoxicações pode ser bebidas adulteradas As autoridades brasileiras temem que possa haver um aumento no número de casos de pessoas intoxicadas por metanol devido ao consumo de bebidas alcoólicas contaminadas com a substância — que pode provocar mortes e danos irreversíveis, como cegueira. Nos últimos dias, foram registrados em São Paulo e em Pernambuco mais de 40 casos possivelmente relacionados ao problema. Uma morte em São Paulo foi confirmada como relacionada à intoxicação. Outras sete mortes — cinco em São Paulo e outras duas em Pernambuco — ainda estão sendo investigadas.

As autoridades temem que esses números podem aumentar, já que ainda não está clara a origem do problema e a quantidade de pessoas que possivelmente também ingeriram metanol. Existe a suspeita de que bebidas alcoólicas foram adulteradas com metanol, já que muitos dos casos relatados são de pessoas que beberam em bares. As autoridades também trabalham com a hipótese de algum problema de contaminação no envase de garrafas. O ministério da Saúde alerta que as pessoas devem procurar um centro de saúde imediatamente se, de 12 horas a 24 horas após o consumo de bebida alcoólica, apresentarem sintomas como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual. Especialistas alertam que as chances de cura para intoxicação por metanol são altas — mas somente se o tratamento for iniciado rapidamente, idealmente em questão de horas após o surgimento dos sintomas. Como é curada a intoxicação por metanol?

O ministério da Saúde publicou na quarta-feira uma nova nota técnica falando específicamente sobre como o sistema de saúde deve lidar com casos assim. Existem dois antídotos usados para a cura: etanol farmacêutico e fomepizol. No Brasil, apenas o etano farmacêutico — em grau de pureza adequado para uso médico — está disponível.

O antídoto é administrado no paciente de forma intravenosa ou oral, e sempre controlada por profissionais. Os centros de saúde e hospitais trabalham com os Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), que são especializados para lidar com esse tipo de caso. O Brasil conta com 32 CIATox, centros de referência especializada em toxicologia para orientação, diagnóstico e manejo de intoxicações. Em São Paulo, o Estado onde surgiram a maioria dos casos de intoxicação por metanol, há 9 centros. O tratamento consiste em dar doses controladas de etanol aos pacientes por um período de tempo.