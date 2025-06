Artefato explosivo é encontrado em campus de universidade em Sobral

/ Crédito: leitor via WhatsApp

A Polícia Militar do Ceará confirmou a ocorrência e informou que uma equipe da 1ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionada para o campus por volta das 21h30min, para a ocorrência de um achado de artefato explosivo.

Um artefato explosivo foi encontrado no campus de uma universidade no município de Sobral , a 233 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado nesta sexta-feira, 20.

"A equipe resguardou o local e acionou equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) que detonou o artefato de maneira controlada. Nenhum suspeito foi localizado", informou.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br