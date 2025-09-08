Estudantes de Aquiraz conquistam ouro na ONHB

Lya Vitória, Giulia Alves e Sarah Gomes, estudantes de Aquiraz, ganharam medalha de ouro em olimpíada Nacional de História. / Crédito: Bianca Mota - Especial para O POVO

Quando Lya Vitória, Giulia Alves e Sarah Gomes receberam a notícia da aprovação para a última fase da Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB), já sabiam que trariam uma medalha para casa, mas não sabiam qual seria.

"A gente não sabe dizer quem viu primeiro (a aprovação), porque normalmente saía no sábado à noite, né? E não saiu, saiu pela manhã. A gente tinha acabado de acordar e lançaram no grupo", afirmou Lya, de 17 anos, que já participa da ONHB há quatro anos. Era dia 21 de junho.



Àquela altura, as estudantes não esperavam que, dentre as 352 equipes finalistas nacionais, conquistariam uma das 17 medalhas de ouro do evento. Mas a esperança se confirmou quando, no último dia 31, as "Guerreiras da História" - nome da equipe do trio- receberam a medalha de ouro em Campinas. Já era o terceiro ano seguido que Giulia havia passado para a final, mas este foi o primeiro em que ela – e as colegas – conseguiram viajar para realizar a última fase da prova. As jovens são alunas do Colégio Instituto Castro, em Aquiraz.

"Dentre os empecilhos, o maior com certeza é a área financeira. Porque a gente não tinha aquele dinheiro todo", contou Lya.

Neste ano, porém, o grupo criou um perfil no Instagram para arrecadar recursos, vendeu rifas e conseguiu custear a viagem.



O “imprevisto” aconteceu no primeiro ano de Giulia. A estudante passou para a final, mas não conseguiu o dinheiro suficiente para viajar. O resto da equipe viajou sem ela, com outra aluna em seu lugar. Giulia decidiu que não iria mais participar.

"Eu fui fazer a ONHB novamente. E fiquei insistindo, insistindo, porque vi o potencial nela. Aí, um mês depois, ela aceitou. E quando entrou a Sarah no primeiro ano, a gente achou ela muito inteligente e pensou: 'colocando ela, a gente passa'".

Não só passaram, como também conquistaram a maior medalha da competição.



"Por isso, fizemos um acordo: se não fosse para viajarem as três juntas, ninguém viajaria. Porque não seria tão emocionante, nem justo".

Elas chegaram à final em 2024, mas não conseguiram recursos para ir juntas. Somente neste ano, durante a 17ª edição da ONHB, as estudantes realizaram o sonho de ir a Campinas.

A conquista representou também um feito para Aquiraz, já que o município passou a figurar entre os vencedores da maior olimpíada de História do País. As alunas chegaram a receber homenagem durante sessão da Câmara de Vereadores do Município, na última segunda-feira, 2.

