Fortaleza e 5 cidades da RMF devem ficar sem água nesta quarta, 10

Interrupção temporária no abastecimento de água afetará 6 municípios da Região Metropolitana de Fortaleza / Crédito: Redes sociais

De acordo com a companhia, os trabalhos incluem a substituição de equipamentos, instalação de válvulas e melhorias na rede de distribuição da Estação de Tratamento de Água Gavião (ETA Gavião). A Cagece afirma que a atualização do sistema é necessária para garantir maior segurança operacional e continuidade no fornecimento de água. Embora a previsão seja de conclusão dos serviços ainda na quarta-feira, 10, o retorno do abastecimento será feito gradualmente. Em áreas mais altas ou distantes da estação, a normalização completa poderá levar até 48 horas devido ao processo de pressurização da rede. A empresa orienta os moradores das áreas afetadas a se prepararem com antecedência, armazenando água em reservatórios e priorizando o uso para consumo humano e atividades essenciais. A Cagece também destaca que a forma como a suspensão será percebida pode variar de acordo com a estrutura interna de cada imóvel, como a presença de caixas d’água e de reservatórios em alguns bairros. Confira a lista completa de bairros que poderão ter paralisação temporária no abastecimento de água ou baixa vazão: Fortaleza

Álvaro Weyne, Aeroporto, Aerolândia, Alagadiço, Aldeota, Alto da Balança, Amadeu Furtado, Antônio Bezerra, Aracapé, Água Fria, Autran Nunes, Barra do Ceará, Bela Vista, Benfica, Bom Futuro, Bom Jardim, Bom Sucesso, Caça e Pesca, Cais do Porto, Cajazeiras, Cambeba, Canindezinho, Carlito Pamplona, Centro, Cidade 2000, Cidade dos Funcionários, Cocó, Conjunto Ceará, Conjunto Esperança, Cristo Redentor, Curió, Damas, Dendê, Dias Macêdo, Dionísio Torres, DomLustosa, Dunas, Edson Queiroz, Engenheiro Luciano Cavalcante, Farias Brito, Fátima, Floresta, Genibaú, Granja Lisboa, Granja Portugal, Guararapes, Henrique Jorge, Itaoca, Itaperi, Jacarecanga, Jardim América, Jardim Cearense, Jardim das Oliveiras, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, João XXIII, Joaquim Távora, Jóquei Clube, José Bonifácio, José de Alencar, Lagoa Redonda, Manoel Sátiro, Maraponga, Meireles, Mondubim, Monte Castelo, Montese, Moura Brasil, Mucuripe, Novo Mondubim, Pan Americano, Papicu, Parangaba, Parque Araxá, Parque Dois Irmãos, Parque Manibura, Parque São José, Parreão, Passaré, Pedras, Pici, Planalto Ayrton Senna, Parque Santa Rosa, Praia de Iracema, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II, Prefeito José Walter, Presidente Kennedy, Presidente Vargas, Quintino Cunha, Raquel de Queiroz, Rodolfo Teófilo, Sabiaguaba, Salinas, São Gerardo, São João do Tauape, Sapiranga, Serrinha, Serviluz, Siqueira, Varjota, Vicente Pinzon, Vila Ellery, Vila Peri, Vila União e Vila Velha. Maracanú Acaracuzinho, Alto Alegre, Alto da Mangueira, Bandeirantes, Bela Vista, Cágado, Centro de Maracanaú, Cidade Nova, Colônia Antônio Justa, Conjunto Timbó, Coqueiral, DI 2000, Horto, Jaçanaú, Jardim das Serras, Jari, Jenipapeiro, Jereissati I, Jereissati II, Luzardo Viana, Mucunã, Nova Vida, Novo Maracanaú, Novo Oriente, Olho D’água, Parque Santa Maria, Piratininga, Santo Sátiro, Siqueira, Tijuca, Urucutuba.

Aquiraz Jacundá Eusébio