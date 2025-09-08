O terremoto político na França com queda de primeiro-ministro: o que acontece agora?

Benoît Tessier/Reuters A Assembleia Nacional Francesa votou por 364 votos a 194 para destituir Bayrou do cargo em uma sessão extraordinária nesta segunda O primeiro-ministro francês François Bayrou perdeu o voto de confiança que havia convocado para seu governo. Em uma sessão extraordinária nesta segunda-feira (8/9), a Assembleia Nacional Francesa votou por 364 votos a 194 para destituí-lo do cargo e derrubar seu governo minoritário.

Bayrou agora precisa apresentar ao presidente Emmanuel Macron a renúncia de seu governo, o que, segundo a imprensa francesa, será feito na terça-feira. Na França, o primeiro-ministro é o chefe de governo, nomeado pelo presidente e responsável pela governança cotidiana. Ele responde ao parlamento e deve ser aprovado por ele, que também pode votar para destituí-lo do cargo. Diante do cenário, Macron provavelmente terá que escolher entre nomear um quinto primeiro-ministro em menos de dois anos, ou convocar eleições antecipadas, o que poderia resultar em um parlamento ainda mais hostil. Macron também tem a opção de convocar uma eleição presidencial – na qual não poderia concorrer, já que seu segundo mandato termina em 2027. Alguns grupos parlamentares têm pedido que ele siga esse caminho, mas ele tem descartado repetidamente a possibilidade de renunciar.

Usando uma metáfora para a França como um navio navegando em mares agitados, Bayrou tentou tentando convencer os parlamentares de que a França está afundando em dívidas pesadas. No início do discurso, ele afirmou que a cada ano a França deve 100 bilhões de euros aos seus credores – o dobro do que produz. "Nosso país trabalha, pensa que está ficando mais rico, mas, em vez disso, a cada ano fica mais pobre. É uma hemorragia silenciosa, enterrada, invisível e insuportável."

Ele afirmou ainda que a juventude francesa será vítima da "escravidão" da dívida. Após o discurso de Bayrou no parlamento, a líder do partido de direita radical Reunião Nacional (RN), Marine Le Pen, afirmou que este dia marca "o fim da agonia de um governo fantasma". Sob aplausos, ela culpou políticos de direita e de esquerda como "responsáveis" pelo "colapso" do país.