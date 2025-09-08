6 receitas de chá de louro para melhorar a digestão

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.

O louro, muito valorizado na medicina popular brasileira, possui compostos bioativos que ajudam a aliviar sintomas digestivos como gases e indigestão. Os óleos essenciais presentes nas folhas promovem um efeito carminativo, que auxilia a digestão e melhora o desconforto estomacal. Sendo assim, para aproveitar esses benefícios de maneira prática, confira, abaixo, 6 receitas de chá de louro!

Chá de louro com limão

Ingredientes

4 folhas frescas de louro

500 ml de água

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Adoce com mel e beba ainda morno para melhorar a digestão.

Chá de louro com gengibre

Ingredientes

5 folhas frescas de louro

500 ml de água

1 pedaço de gengibre

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Adicione as folhas de louro e ferva por mais 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente. Este chá é ideal para melhorar a digestão e aliviar gases.

Chá de louro com canela

Ingredientes

4 folhas secas de louro

500 ml de água

1 canela em pau

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione a canela e ferva por 5 minutos. Acrescente as folhas de louro e ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Beba morno para ajudar na digestão e reduzir o inchaço abdominal.

Chá de louro com hortelã

Ingredientes

5 folhas frescas de louro

500 ml de água

1 punhado de folhas de hortelã

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro e de hortelã. Desligue o fogo e deixe em infusão por cerca de 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.