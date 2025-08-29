MP recomenda que Governo do CE realize mutirão de oftalmologia

Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou que o Governo do Estado realize mutirão de consultas e cirurgias oftalmológicas nas especialidades de retina e vítreo / Crédito: Divulgação

O Governo do Ceará foi cobrado pelo Ministério Público do Estado (MPCE) a promover – no prazo máximo de 30 dias – um mutirão de consultas e cirurgias oftalmológicas nas especialidades de retina e vítreo, estruturas fundamentais para a saúde ocular.

LEIA MAIS | Agosto Lilás: MPCE realiza orientações sobre violência de gênero em shopping



A recomendação feita por meio da 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza – Defesa da Saúde Pública, também requereu na quarta-feira, 27, que a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informe – em até 15 dias – o número de pessoas que aguardam na fila por esses procedimentos.

“O retardo no acesso à consulta e ao procedimento cirúrgico pode ocasionar danos irreversíveis à visão, inclusive cegueira total ou parcial, com repercussões permanentes na qualidade de vida, autonomia pessoal, capacidade laboral e inserção social dos pacientes”, ressalta a recomendação.

Além disso, o documento solicita que a Sesa encaminhe, no mesmo prazo, informações sobre metas, cronograma e plano de atendimento para enfrentar “a demanda reprimida”. Segundo o MP, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), considerado referência na especialidade, “chegou a suspender a oferta de consultas diante da alta demanda interna, e mesmo quando ativo realizava volume insuficiente de atendimentos, incompatível com a necessidade crescente”.

