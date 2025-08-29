MP recomenda que Governo do CE realize mutirão de oftalmologia

MP recomenda que Governo do CE realize mutirão de consultas e cirurgias oftalmológicasO requerimento também recomendou que a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) encaminhe informações sobre metas, cronograma e plano de atendimento para enfrentar "a demanda reprimida"
O Governo do Ceará foi cobrado pelo Ministério Público do Estado (MPCE) a promover – no prazo máximo de 30 dias – um mutirão de consultas e cirurgias oftalmológicas nas especialidades de retina e vítreo, estruturas fundamentais para a saúde ocular.
A recomendação feita por meio da 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza – Defesa da Saúde Pública, também requereu na quarta-feira, 27, que a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informe – em até 15 dias – o número de pessoas que aguardam na fila por esses procedimentos.
“O retardo no acesso à consulta e ao procedimento cirúrgico pode ocasionar danos irreversíveis à visão, inclusive cegueira total ou parcial, com repercussões permanentes na qualidade de vida, autonomia pessoal, capacidade laboral e inserção social dos pacientes”, ressalta a recomendação.
Além disso, o documento solicita que a Sesa encaminhe, no mesmo prazo, informações sobre metas, cronograma e plano de atendimento para enfrentar “a demanda reprimida”.
Segundo o MP, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), considerado referência na especialidade, “chegou a suspender a oferta de consultas diante da alta demanda interna, e mesmo quando ativo realizava volume insuficiente de atendimentos, incompatível com a necessidade crescente”.
De acordo com a recomendação, a demora no acesso a esse tipo de serviço de saúde poderá ter como consequência o aumento do “custo social e previdenciário decorrente da incapacidade funcional”.
No documento, o MPCE também solicita que a Sesa apresente relatórios mensais sobre o andamento do plano de atendimento.
Além disso, é recomendado que a Secretaria, logo após a conclusão do mutirão, informe quais unidades de saúde permanecerão como referência para consultas e cirurgias oftalmológicas, com a definição de metas mensais de atendimento.
O MPCE comunica que seguirá acompanhando a execução do requerimento e adotará as medidas cabíveis em caso de descumprimento.
O POVO entrou em contato com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) por email e questionou quando - e quais - as medidas serão aderidas pela Sesa diante do requerimento do MP e aguarda retorno.
Além da Sesa, o HGF foi procurado para explicar as razões da suspensão de consultas, que a Promotoria destacou. O POVO aguarda resposta de ambos e comunica que a matéria será atualizada assim que obtiver retorno.