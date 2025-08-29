Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MP recomenda que Governo do CE realize mutirão de oftalmologia

MP recomenda que Governo do CE realize mutirão de consultas e cirurgias oftalmológicas

O requerimento também recomendou que a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) encaminhe informações sobre metas, cronograma e plano de atendimento para enfrentar "a demanda reprimida"
O Governo do Ceará foi cobrado pelo Ministério Público do Estado (MPCE) a promover – no prazo máximo de 30 dias – um mutirão de consultas e cirurgias oftalmológicas nas especialidades de retina e vítreo, estruturas fundamentais para a saúde ocular.

A recomendação feita por meio da 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza – Defesa da Saúde Pública, também requereu na quarta-feira, 27, que a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informe – em até 15 dias – o número de pessoas que aguardam na fila por esses procedimentos.

“O retardo no acesso à consulta e ao procedimento cirúrgico pode ocasionar danos irreversíveis à visão, inclusive cegueira total ou parcial, com repercussões permanentes na qualidade de vida, autonomia pessoal, capacidade laboral e inserção social dos pacientes”, ressalta a recomendação.

Além disso, o documento solicita que a Sesa encaminhe, no mesmo prazo, informações sobre metas, cronograma e plano de atendimento para enfrentar “a demanda reprimida”.

Segundo o MP, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), considerado referência na especialidade, “chegou a suspender a oferta de consultas diante da alta demanda interna, e mesmo quando ativo realizava volume insuficiente de atendimentos, incompatível com a necessidade crescente”.

 

De acordo com a recomendação, a demora no acesso a esse tipo de serviço de saúde poderá ter como consequência o aumento do “custo social e previdenciário decorrente da incapacidade funcional”.

No documento, o MPCE também solicita que a Sesa apresente relatórios mensais sobre o andamento do plano de atendimento.

Além disso, é recomendado que a Secretaria, logo após a conclusão do mutirão, informe quais unidades de saúde permanecerão como referência para consultas e cirurgias oftalmológicas, com a definição de metas mensais de atendimento.

O MPCE comunica que seguirá acompanhando a execução do requerimento e adotará as medidas cabíveis em caso de descumprimento.

O POVO entrou em contato com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) por email e questionou quando - e quais - as medidas serão aderidas pela Sesa diante do requerimento do MP e aguarda retorno.

Além da Sesa, o HGF foi procurado para explicar as razões da suspensão de consultas, que a Promotoria destacou. O POVO aguarda resposta de ambos e comunica que a matéria será atualizada assim que obtiver retorno.

