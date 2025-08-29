Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ocupantes irregulares da Terra Indigena Pitaguary terão 60 dias para sair do local

Ocupantes irregulares da Terra Indigena Pitaguary terão 60 dias para sair do local

Funai conduzirá o processo em conjunto com outros órgãos públicos; Polícia Federal pode ser acionoda se necessário
Autor Carlos Daniel
Autor
Carlos Daniel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Justiça Federal do Ceará determinou a retirada dos ocupantes irregulares da Terra Indígena (TI) Pitaguary, localizada nos municípios de Maracanaú e Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. A decisão atende a uma ação do Ministério Público Federal (MPF) feita em 2022 e dar um prazo de 60 dias para os ocupantes saírem do local.

CONFIRA | Após décadas de espera, demarcação de terras indígenas avança no Ceará

De acordo com o processo, dois réus foram acusados de práticas ilícitas, como a venda e doação de lotes a não indígenas, a cobrança de pedágios e até a formação de facções na área. A sentença, deferida em caráter de urgência, proíbe a continuidade de qualquer negociação de lotes dentro da terra indígena e estabelece diretrizes para o processo de desocupação.

Retirada dos invasores

O processo de desintrusão será conduzido pala Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em conjunto com outros órgãos públicos e se necessário, com ajuda da Polícia Federal (PF). "O objetivo é garantir que a medida seja cumprida de forma organizada e segura”, explica o procurador da república, Alexandre Meireles

Sobre o prazo, Meireles reforçou que os ocupantes têm até 60 dias para deixar a área. Ele destacou ainda que a Funai terá papel fundamental na condução do processo, especialmente na identificação e indenização dos ocupantes de boa-fé.

LEIA TAMBÉM | Guardiões da Terra no Ceará: povos indígenas e o cuidado sustentável

“Existem pessoas que ocuparam a área sem saber que era terra indígena. Esses moradores têm direito a indenização pelas benfeitorias realizadas, como casas construídas. Essas pessoas só poderão ser retiradas após o pagamento antecipado da parte incontroversa da indenização", afirma Meireles. "Já os ocupantes de má-fé, que entraram sabendo que era área indígena ou comercializaram lotes, não terão direito a indenização.”

Questionado sobre a segurança da comunidade Pitaguary durante e após a retirada, o procurador explicou que a sentença prevê monitoramento permanente: “O juiz determinou que a Polícia Federal acompanhe todo o processo e permaneça em monitoramento após a desocupação, justamente para evitar reinvasões, já que a região sofre forte pressão urbanística.”

Meireles ressaltou que o processo de ocupação irregular vem ocorrendo há décadas. “Recebemos relatos de uma ocupação desordenada, com venda de lotes por pessoas que se diziam indígenas, mas revendiam para não indígenas. Isso é ilegal, porque a terra só pode ser usufruída pelo povo Pitaguary", destaca. "Como não houve acordo, buscamos a via judicial. Essa decisão é um passo fundamental para garantir que os Pitaguary possam usufruir plenamente de seu território tradicional.”

Sentença de desintrusão

Na decisão, o juiz federal Ricardo Ribeiro Campos, titular da 34ª Vara, confirmou a validade da Portaria nº 2.366/2006, que reconhece a Terra Indígena Pitaguary como território tradicional, com área aproximada de 204 hectares. Embora ainda não homologada, a portaria assegura proteção jurídica à área, tornando nulos os títulos de propriedade emitidos para terceiros após o reconhecimento.

CONFIRA | Indígena Jenipapo-Kanindé assume chefia de gabinete em ministério

O magistrado estabeleceu diretrizes detalhadas para a execução da desintrusão:

  • Indenização: Ocupantes de boa-fé terão direito a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, que deverá ser paga pela União antes da retirada.
  • Coordenação: A Funai deve liderar o processo, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJPS), o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), o MPF, o Incra e a Polícia Federal.
  • Consulta prévia: A comunidade Pitaguary deve ser consultada em todas as etapas, garantindo respeito às necessidades culturais e ambientais.
  • Retirada imediata: Ocupantes de má-fé poderão ser retirados sem indenização, conforme prevê a Constituição.
  • Segurança: A Polícia Federal deve conduzir a operação de retirada e, após a desocupação, permanecer no monitoramento da área.
  • Recuperação ambiental: Danos causados pela ocupação irregular deverão ser avaliados e reparados, inclusive com possibilidade de ações regressivas contra responsáveis por titulações irregulares.

A decisão também prevê que a indenização paga pelos réus a título de danos morais coletivos seja revertida em benefício direto da comunidade indígena.

“É uma vitória importante para a comunidade Pitaguary. Agora temos uma ordem judicial clara que obriga a Funai e a União a agir, garantindo a retirada dos invasores e a reparação dos danos. Mais do que isso, a sentença assegura que o território seja usufruído pelos seus legítimos donos: os Pitaguary”, explica Meireles.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar