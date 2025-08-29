Ocupantes irregulares da Terra Indigena Pitaguary terão 60 dias para sair do local

Imagem de apoio ilustrativo. Ocupantes de "boa-fé" serão indenizados pela União / Crédito: FCO FONTENELE

A Justiça Federal do Ceará determinou a retirada dos ocupantes irregulares da Terra Indígena (TI) Pitaguary, localizada nos municípios de Maracanaú e Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. A decisão atende a uma ação do Ministério Público Federal (MPF) feita em 2022 e dar um prazo de 60 dias para os ocupantes saírem do local. CONFIRA | Após décadas de espera, demarcação de terras indígenas avança no Ceará

De acordo com o processo, dois réus foram acusados de práticas ilícitas, como a venda e doação de lotes a não indígenas, a cobrança de pedágios e até a formação de facções na área. A sentença, deferida em caráter de urgência, proíbe a continuidade de qualquer negociação de lotes dentro da terra indígena e estabelece diretrizes para o processo de desocupação. Retirada dos invasores O processo de desintrusão será conduzido pala Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em conjunto com outros órgãos públicos e se necessário, com ajuda da Polícia Federal (PF). "O objetivo é garantir que a medida seja cumprida de forma organizada e segura”, explica o procurador da república, Alexandre Meireles Sobre o prazo, Meireles reforçou que os ocupantes têm até 60 dias para deixar a área. Ele destacou ainda que a Funai terá papel fundamental na condução do processo, especialmente na identificação e indenização dos ocupantes de boa-fé. LEIA TAMBÉM | Guardiões da Terra no Ceará: povos indígenas e o cuidado sustentável

“Existem pessoas que ocuparam a área sem saber que era terra indígena. Esses moradores têm direito a indenização pelas benfeitorias realizadas, como casas construídas. Essas pessoas só poderão ser retiradas após o pagamento antecipado da parte incontroversa da indenização", afirma Meireles. "Já os ocupantes de má-fé, que entraram sabendo que era área indígena ou comercializaram lotes, não terão direito a indenização.” Questionado sobre a segurança da comunidade Pitaguary durante e após a retirada, o procurador explicou que a sentença prevê monitoramento permanente: “O juiz determinou que a Polícia Federal acompanhe todo o processo e permaneça em monitoramento após a desocupação, justamente para evitar reinvasões, já que a região sofre forte pressão urbanística.” Meireles ressaltou que o processo de ocupação irregular vem ocorrendo há décadas. “Recebemos relatos de uma ocupação desordenada, com venda de lotes por pessoas que se diziam indígenas, mas revendiam para não indígenas. Isso é ilegal, porque a terra só pode ser usufruída pelo povo Pitaguary", destaca. "Como não houve acordo, buscamos a via judicial. Essa decisão é um passo fundamental para garantir que os Pitaguary possam usufruir plenamente de seu território tradicional.”

Sentença de desintrusão Na decisão, o juiz federal Ricardo Ribeiro Campos, titular da 34ª Vara, confirmou a validade da Portaria nº 2.366/2006, que reconhece a Terra Indígena Pitaguary como território tradicional, com área aproximada de 204 hectares. Embora ainda não homologada, a portaria assegura proteção jurídica à área, tornando nulos os títulos de propriedade emitidos para terceiros após o reconhecimento. CONFIRA | Indígena Jenipapo-Kanindé assume chefia de gabinete em ministério O magistrado estabeleceu diretrizes detalhadas para a execução da desintrusão: