Promotor diz que mais de 50 políticos cearenses tem envolvimento com facções

Adriano Saraiva, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. / Crédito: FÁBIO LIMA

Segundo o promotor de justiça Adriano Saraiva, nome do Ministério Público Estadual (MPCE) à frente das operações que combatem a ação das facções criminosas no Ceará, investigações em andamento apontam que mais de 50 políticos no Ceará estariam envolvidos com facções criminosas. "Segundo as informações, são mais de 50 políticos no Estado. É uma investigação em andamento. A gente vai trabalhar exatamente essas investigações para impedir que essas pessoas saiam candidatas ou sejam reconduzidas", disse Saraiva, que desde 2021 ocupa a coordenação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Gaeco), núcleo que integra desde 2018.

Em entrevista publicada na íntegra nas Páginas Azuis da edição do O POVO desta segunda-feira, 11, o promotor relembra a megaoperação realizada em Santa Quitéria, distante 223 km de Fortaleza. Facções e política: ações ocorreram em 12 municípios, com 2 prefeitos presos "Tivemos a Operação Voto Livre, de Santa Quitéria. Foi uma operação inédita no Brasil, do ponto de vista eleitoral. Existiam informações sobre políticos envolvidos com o crime organizado, mas, até então, não tínhamos uma prova concreta, principalmente de um prefeito vinculado a uma facção criminosa. Nessa operação, identificamos que o prefeito de Santa Quitéria tinha, sim, uma relação direta com uma dessas lideranças que estavam no Rio", afirmou. Adriano disse haver 200 membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) do Ceará hoje localizados no Rio. Na investigação relacionada a Santa Quitéria, houve a descoberta da estreita relação entre o crime organizado no Ceará e no Rio de Janeiro. "Inclusive descobrimos, durante a investigação, que esse prefeito havia mandado aqui um veículo e o valor de R$ 1,5 milhão para serem entregues a essa liderança do Rio. Para que ele pudesse pagar os membros da facção, que estavam vindo aqui para o Ceará, para ameaçar os eleitores do opositor desse candidato, que era prefeito e foi inclusive, reconduzido", afirmou, relembrando o caso de Braguinha (PSB), que foi cassado e segue em prisão domiciliar.