Mais de 180 mil uniformes são entregues a estudantes da rede pública estadual do Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-08-2025: Governador Elmano de Freitas em projeto "Ao gosto do aluno" , na Seduc com o lançamento do fardamento novo da rede de ensino da Educação. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Um total de 186.480 fardamentos foram entregues nesta sexta-feira, 8, para os alunos da rede estadual de ensino do Ceará. Entrega da vestimenta, cujo design foi pensado pelos próprios estudantes, ocorreu oficialmente durante a abertura do AoGosto do Aluno, que marca o ínicio do semestre letivo. Leia também: Estudantes cobram entrega de prédio em obras há 9 anos pelo Governo do Estado



Evento foi realizado na sede da Secretaria da Educação do Estado (Seduc), em Fortaleza, e contou com autoridades como o governador Elmano de Freitas (PT) e a secretária da Educação, Eliana Estrela. Com investimento estadual de R$ 16,7 milhões, a iniciativa deve contemplar 93.240 estudantes, com cada aluno recebendo duas camisas. Distribuição vai seguir acontecendo ao longo do semestre. A distribuição gratuita de fardamento para os alunos da rede estadual de ensino do Ceará é garantida por uma lei sancionada em 2023. "Aquele (aluno) que não tem a condição de comprar o uniforme ele não vai mais precisar ter essa preocupação, ou passar por algum constrangimento (...) Aqui ele vai ter um uniforme novo, bonito e igual para todos os estudantes da rede pública. Isso é muito importante para a gente ter uma vivência dentro da escola de igualdade, de proximidade", destacou o governador Elmano durante a ocasião. Entrega do fardamento abre o AoGosto do Aluno, programa estadual que prevê uma programação diversificada para os estudantes, oferecendo ações que vão desde visitas culturais a concursos de redação, aulões e simulados preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"Vai ter muita movimentação na escola e também fora de escola, nos equipamentos de cultura (...) Nós temos muitos talentos e a gente incentiva cada vez mais, reconhecendo o importante papel dos professores, das professoras, diretores, diretoras e servidores também", pontua a secretária Eliana Estrela. No momento da cerimônia alguns estudantes foram convidados a subir no palco para receberem de forma simbolica as camisas. Entre eles Luiz Savio, 17, que cursa o terceiro do ensino médio da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Walter Ramos de Araújo, localizada em São Gonçalo do Amarante. Com o novo uniforme em mãos, o aluno destacou a necessidade de ganhar a vestimenta. "A farda foi um sonho nosso, porque é o que a gente usa todo dia, é o que a gente precisa. Principalmente a minha escola, que tá no processo de estágio, eu começo o estágio na segunda, a gente precisa (do uniforme)", pontuou.

Além dos alunos, integrantes do corpo docente das escolas beneficiadas estiveram presentes no evento, como Maria Queiroz, diretora da Escola Estadual de Ensino Profissionalizante (EEEP) Darcy Ribeiro. "Todas as políticas públicas que vêm para garantir o direito da permanência dos estudantes é extremamente importante porque garante que esse aluno esteja na escola. E pode parecer simples, mas muitas crianças, muitos adolescentes, eles não têm o valor de uma farda, né? Porque a família tem outras coisas que precisa investir", destacou na ocasião. Proposta do fardamento foi pensada por alunos O design das fardas foi escolhido por meio de um concurso da Seduc, com intuito de "promover a criatividade, o protagonismo e o fortalecimento da identidade dos discentes". Alunos da rede pensaram e enviaram propostas de camisas para a entidade, que abriu uma votação para a escolha do modelo oficial.